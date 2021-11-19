Anestezinin etkisinden çıkan Biden, yetkilerini Harris'ten devraldı

AA 19 Kasım 2021 Cuma 17:40 - Güncelleme: 19 Kasım 2021 Cuma 20:25

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başkan Biden sabah 11.35'te Başkan Yardımcısı Harris ve Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü ile görüştü. Bu saatte Biden gayet iyi durumdaydı ve yetkilerini tekrar devraldı." ifadesini kullandı.

Psaki, Biden'ın rutin sağlık kontrollerinin kalan kısmını tamamlamak için bir süre daha Walter Reed Askeri Hastanesi'nde kalacağını sözlerine ekledi.

Biden, sabah girdiği rutin kolonoskopi öncesi yetkilerini Harris'e devretmişti. Harris, ABD tarihinde başkanlık yetkilerini devralan ilk kadın olmuştu.

ABD Anayasası'nın 25. Ek Maddesi'ne göre, Başkan görevini yapamayacak bir sorun yaşadığında ya da bilinci kapanacak bir ameliyata gireceğinde, görevlerini başkan yardımcısına devredebiliyor.