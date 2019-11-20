Anez dışarı adım atamıyor

Anez’in memleketi olan Beni kentine gitmeyi planladığı ancak ‘ölüm tehdidi’ nedeniyle bundan vazgeçtiği iddia edildi. Yeni İçişleri Bakanı Arturo Murillo, ölüm tehdidinin kimden geldiğine dair ayrıntı vermezken, ‘Venezuelalı, Kübalı ve Kolombiyalıların dahil olduğu bir suçlu grubundan’ söz etmekle yetindi. Öte yandan, ülkede Morales yanlılarının eylemleri de devam etti. Morales’in Meksika’dan “Her an Bolivya’ya dönebilirim” açıklamasının ardından binlerce yerli çiftçi, Anez’in istifası talebiyle bir yürüyüş düzenledi.