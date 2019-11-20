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Anez dışarı adım atamıyor

Bolivya’da seçimleri kazanmasına rağmen ordunun baskısı üzerine istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales’in koltuğunu gasp eden darbeci lider Jeanine Anez, başkent La Paz’ın dışına planladığı bir seyahati iptal etmek zorunda kaldı.

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Anez’in memleketi olan Beni kentine gitmeyi planladığı ancak ‘ölüm tehdidi’ nedeniyle bundan vazgeçtiği iddia edildi. Yeni İçişleri Bakanı Arturo Murillo, ölüm tehdidinin kimden geldiğine dair ayrıntı vermezken, ‘Venezuelalı, Kübalı ve Kolombiyalıların dahil olduğu bir suçlu grubundan’ söz etmekle yetindi. Öte yandan, ülkede Morales yanlılarının eylemleri de devam etti. Morales’in Meksika’dan “Her an Bolivya’ya dönebilirim” açıklamasının ardından binlerce yerli çiftçi, Anez’in istifası talebiyle bir yürüyüş düzenledi. 

 

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