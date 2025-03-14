Angola'ya girişlerine izin verilmedi

Zanzibar'ın Birinci Başkan Yardımcısı Othman, Tanzanyalı ACT Wazalendo Partisi lideri Dorothy Semu, Mozambikli muhalefet lideri Venancio Mondlane ve eski Botsvana Cumhurbaşkanı Ian Khama'nın da aralarında bulunduğu heyet, Angola'ya bir konferansa katılmak üzere gitti.



Ancak, heyet yetkililer tarafından havalimanında gözaltına alındı ve pasaportlarına el konuldu.

Heyette yer alan Kenyalı Senatör Edwin Sifuna, sınır dışı edildikten sonra Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya güvenli bir şekilde döndüğünü doğruladı.

Sifuna, aralarında 9 Tanzanyalı, 5 Botsvanalı, 3 Lesotholu, 2 Malavili, 2 İngiliz, 2 Güney Afrikalı, bir Esvatinili ve bir Alman'ın da bulunduğu 20'den fazla siyasinin halen gözaltında olduğunu kaydetti.

Angola hükümeti konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.