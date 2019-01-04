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Ankara ile Moskova Münbiç için anlaştı

Rus ve Türk heyetlerinin, Münbiç ve Fırat’ın doğusuna yapmaya hazırlandığı terörden arındırma harekatında mutabakata vardığı öne sürüldü. Moskova’nun Şam rejimine “Münbiç’e girme” dediği bildirildi. 

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Suriye’nin PYD/PKK işgali altındaki Münbiç şehri ve Fırat’ın doğusunu terörden arındırmaya hazırlanan Türkiye’nin operasyon için Rusya ile anlaştığı bildirildi. Ahaber’in haberine göre geçen Hafta sonu Rusya’nın başkenti Moskova’da gerçekleşen zirvede, Türkiye ve Rusya’nın Fırat’ın doğusuna ve Münbiç’e Türkiye ve ÖSO operasyonu için mutabakata vardı. 

RUSLAR ŞAM’I UYARDI

Rusya’nın Türkiye’nin endişelerini anladığı, operasyona sıcak baktığı ve Ruslar’ın Esad güçlerini “girme” diye uyardığı belirtildi. Dışişleri Bakanı  Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Başkanlık Sözcüsü İbrahim Kalın ile Rus mevkidaşları 29 Aralık’ta Moskova’da bir araya gelmişti. Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev’in katıldığı görüşmeden sonra yapılan açıklamada kritik bilgiler verilmişti. Lavrov ile açıklama yapan Çavuşoğlu, ABD’nin Suriye’den çekilme kararının da ele alındığını dile getirerek, “Ayrıca, terör örgütleriyle mücadele konusunda da kararlılığımızı vurguladık. Tüm terör örgütlerinin Suriye topraklarından temizlenmesi konusunda ortak irademiz var” demişti. Çavuşoğlu, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasının öneminin altını çizerek, şunları kaydetmişti: “Tüm terör örgütlerinin Suriye topraklarından temizlenmesi konusunda ortak irademiz var. Astana garantörleri olarak Suriye’nin toprak bütünlüğünü, siyasi birliğini savunuyoruz ve bunlara halel getirecek tüm çabalara da karşıyız. Bazıları Astana sürecini ya da Soçi sürecini baltalamaya çalışıyor olabilir ama şunu unutmasınlar; bugün Suriye için bir anayasa komisyonunun kurulması konuşuluyorsa, bu Rusya, İran ve Türkiye’nin birlikte attığı adımlar ve sarf ettiği çabalar sayesinde olmuştur.”     

Kesintisiz sevkiyat!

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hazırlandığı Münbiç ve Fırat’ın doğusu operasyonu için hudut bölgelerine sevkiyat aralıksız devam ediyor. Şanlıurfa ve Hatay’dan çıkış yapan askeri araçlar, Suriye sınırındaki Mardin ve Şırnak’a sevk edildi. Hatay’dan yola çıkan askeri konvoy da Gaziantep- Şanlıurfa otoyolundan Mardin’e doğru sevk edildi. Askeri konvoyların geçişlerinin aralıklarla sürdüğü belirtildi.

İSRAİL ŞOKTA!

İsrailli üst düzey yetkili, ABD Başkanı’nın “İran’ın Suriye’de istediğini yapabileceği” yönündeki açıklamalarını değerlendirdi. Trump’ın istihbarat birimlerince sunulan kanıtları dikkate almamasının üzücü olduğunu belirten yetkili, “İsrail olarak şoktayız, Trump, İran’ın bölgedeki askeri varlığının kapsamını anlamıyor” ifadelerini kullandı.       

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