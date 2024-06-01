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Dünya

Ankara'da sürpriz buluşma! 4 alanda Türkiye ile derin işbirliği sinyali

Kosova Başbakanı Kurti, Ankara'daki Kosovalı öğrencilerle bir araya geldi. Türkiye ve Kosova'ya ilişkin konuşan Kurti, 'Ekonomik ve ticari, savunma ve güvenlik, kültürel ve uluslararası alanlarda mükemmel ilişkilerimizi genişleteceğiz, derinleştireceğiz.' dedi.

AA1 Haziran 2024 Cumartesi 13:50 - Güncelleme:
Ankara'da sürpriz buluşma! 4 alanda Türkiye ile derin işbirliği sinyali
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Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kosova Başbakanı Albin Kurti, Ankara'daki programı kapsamında Arnavut Kültür Merkezi'nde, Türkiye'de eğitim gören Kosovalı öğrenciler ve askeri öğrencilerle bir araya geldi.

Başbakan Kurti, burada yaptığı konuşmada, sıcak karşılama için teşekkür ederek, Arnavut Kültür Merkezi'nin aynı zamanda Arnavut ve Türk halkı arasında köprü görevi gören Şemseddin Sami'nin ismini taşıdığını söyledi.

Türkiye'de eğitim gören öğrencilere seslenen Kurti, "Tüm subay, öğrenci ve askerlere başarılar ve iyi çalışmalar diliyor, Türkiye'ye savunma ve güvenlik işbirliğinde bize verdiği destek için teşekkür ediyorum." dedi.

Kurti, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştüğünü hatırlatarak, "(Türkiye-Kosova) Ekonomik ve ticari, savunma ve güvenlik, kültürel ve uluslararası alanlarda mükemmel ilişkilerimizi genişleteceğiz, derinleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Herkese Kosova'yı görmeleri ve Arnavutça öğrenmeleri çağrısında bulunan Kurti, ülkesinin kurulma sürecinde hayatını kaybedenleri andı.

Etkinlik Başbakan Kurti'ye hediye takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Programa, Ankara'da görev yapan diplomatik misyon temsilcileri, Kosovalı öğrenciler ve başkentte yaşayan Kosova vatandaşları katıldı.

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