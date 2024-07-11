Ankara'nın başarısına övgüler dizdi: Sadece bir ülke yapabildi o da Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için geldiği ABD'nin başkenti Washington'da temaslarını sürdürdü. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşmeler kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile de bir araya geldi.

OLUMLU HAVA DEVAM EDİYOR



Yunan basını ikilinin görüşmesini yakından takip etti. Ülkedeki basın kuruluşları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Miçotakis görüşmesini 'taraflar arasında olumlu hava devam ediyor' şeklinde manşetlerine taşıdı.

İkilinin bazı konularda mutabakata vardığını yazan Protothema gazetesi, Erdoğan ve Miçotakis'in NATO Zirvesi oturum aralarında yaklaşık 45 dakika görüştüğünü aktardı. Gazete, ikilinin görüşmesini ülkeleri arasındaki olumlu havayı pekiştirdiğini yazdı.

Protothema'nın haberine göre, iki ayrıca Orta Doğu ve Ukrayna'daki son gelişmelere ağırlık verdi. Öte yandan ikili, uluslararası ve bölgesel çıkarları ilgilendiren konuları görüştü. Sakin bir ortamın korunmasının ve karşılıklı yarar konusunda ikilinin mutabakata vardığını söyleyen gazete, Miçotakis'in düzensiz göçle mücadelede Türk makamlarıyla işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdiğin okuyucularıyla paylaştı.

KIBRIS KONUSUNA DİKKAT ÇEKTİLER



To BHMA gazetesi ise, Miçotakis'in Kıbrıs meselesiyle ilgili müzakerelerin yeniden başlatılmasını istediğini aktardı.

Ta Nea gazetesi de, 'Erdoğan ve Miçotakis ikili ilişkilerdeki sükûnet ortamının sürdürülmesi ve ticari işlem hacminin iki katına çıkarılması hedefi gibi her iki tarafın da yararına olan konularda olumlu ilerleme kaydedilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldılar.' ifadelerini kullandı.

"TÜRKLER, BARIŞIN SAĞLANMASI İÇİN VAZGEÇİLMEZ BİR AKTÖR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgülerde bulunan Orban, ABD'nin başkenti Washington'daki NATO'nun 75. Yılı Anma Etkinliği kapsamında bir araya geldiklerini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını devraldıktan sonra gerçekleştiği ziyaretlerinde "barış misyonu" sürdürdüğünü belirten Orban, Washington'daki temaslarında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşerek bu misyonun devam edeceğini kaydetti.

Orban, Türkiye'nin barışçıl rolünü işaret ederek "Türkler, savaş sürecinde barışın sağlanması için vazgeçilmez bir aktör olduğunu kanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında Karadeniz'de tahıl anlaşmasını yapabilen tek başarılı devlet adamı. Cumhurbaşkanından, yürüttüğümüz barış misyonuna destek vermesini istedim." ifadesini kullandı.

"SADECE BİR ÜLKE YAPABİLDİ O DA TÜRKİYE"



Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ukrayna'daki savaş sırasında sadece bir ülke başarılı bir şekilde arabuluculuk yapabildi, o da Türkiye. Onlar sayesinde tahıl anlaşması sağlandı. Şimdi de barış çabaları konusunda Türkiye'ye güvenebiliriz. Uluslararası örgütlerde sadece savaştan değil, nihayet barıştan da bahsedebilmemiz için yakın durmamız ve güçlerimizi birleştirmemiz konusunda hemfikiriz" dedi.