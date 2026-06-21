Ankara'nın ''Beyrut'' ilanı Tel Aviv'i sarstı! İsrail'de Erdoğan-Trump alarmı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'in Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırılarını sert bir dille kınayarak, Türkiye'nin güvenliğinin artık sınırlarının ötesine, Şam ve Beyrut'a kadar uzandığına ilişkin sözleri Fransız medyasında gündem oldu.

Lübnan'ın Türkiye ve İsrail arasındaki giderek gerginleşen ilişkilerde yeni bir gerilim noktası olarak ortaya çıktığı iddia edildi.

Fransız basınına konuşan uzmanlar, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından İsrail'de kesinlikle endişe vardı. Suriye ve Lübnan'ı Türkiye'nin güvenliğinin bir parçası olarak ele alması elbette İsrail için bir sorun" ifadelerini kullandı.

Son yıllarda Türkiye'nin Lübnan'daki yumuşak güç varlığını istikrarlı bir şekilde genişlettiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasındaki yakınlığın, Tel Aviv'in Türkiye ile ilgili olabilecek herhangi bir plana ABD desteğinin sağlanmasının önünde bir engel teşkil ettiği ifade edildi.

Haberde, "Trump'ın İsrail'in Beyrut'u bombalamasına ve İran'la barış anlaşmasından sonra Lübnan'a devam eden saldırılarına yönelik son eleştirileri, Washington'ın Ankara'yı bölgesel hedefleri için giderek daha önemli gördüğü bir dönemde, Erdoğan'ın Trump nezdindeki konumunu daha da güçlendirecektir" denildi.

ABD'nin bölgesel istikrar konusunda Türkiye'nin oynayacağı rolün farkında olduğu dile getirildi.

Trump'ın NATO zirvesi için Ankara'yı ziyaret edeceğini hatırlatan Fransız basını, "Zirvede Türkiye'nin bölgesel rolü, ABD ve Türk liderler arasındaki görüşmelere muhtemelen damgasını vuracak. Bu görüşme, İsrail'in huzursuzluğunu ve giderek artan yalnızlık duygusunu daha da derinleştirebilir" değerlendirmesinde bulundu.