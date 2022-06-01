Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile İsveç'in başkenti Stockholm'de basın toplantısı düzenledi.

Guterres ve Andersson Avrupa'daki güvenliği, korona virüs salgını ve Rusya'nın Ukrayna saldırılarını ele aldıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı ile açıklama yaptı.

İsveç Başbakanı, açıklamasının ardından Türkiye ile yürütülen görüşmelere yönelik soruyu, Türkiye ile kurulan diyalogun devam ettiğini ifade ederek, "Türkiye ile yakın gelecekte yapıcı görüşmeler yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Türkiye'nin taleplerini ve sorularına yanıtlarımızı doğrudan Türkiye'ye vereceğiz. Her türlü sorunu ya da yanlış anlaşılmayı gidereceğiz" ifadelerini kullandı.

İSVEÇ SAVUNMA BAKANI'NDAN TÜRKİYE'NİN NATO VETOSUNA "DİPLOMATİK ÇÖZÜM" VURGUSU

İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini engellemesi konusunda ülkesinin ve NATO üyelerinin sorunu diplomatik yoldan çözmeye çalıştığını söyledi.

Alman haber kanalı Deutsche Welle'ye (DW) konuşan, Hultqvist, ülkesinin NATO üyelik sürecinin tarafsız ve barışçı statüden vazgeçme anlamına gelmediğini belirterek, "Barışı ve barışçıl çözümleri üretmeye çalıştığımız değerlerimiz Avrupa'daki diğer ülkelerle aynı değerler." dedi.

Hultqvist, Ukrayna'daki savaşın İsveçlilerin NATO'ya katılma konusundaki düşüncelerini ve Avrupa'daki durumu "temelden" değiştirdiğini vurgulayarak, "Ancak saf değiliz, etrafımızdaki gelişmeleri görüyoruz ve bu durumdan bir sonuç çıkarmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesinin nükleer silah depolama ihtimalinin gündemde olmadığını vurgulayan Hultqvist, NATO'ya katılmaları halinde Rusya'ya karşı caydırıcılık maksadıyla tatbikatlara katılacaklarını dile getirdi.

Hultqvist, Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini engellemesiyle ilgili olarak ülkesinin ve NATO üyelerinin sorunu diplomatik yoldan çözmeye çalıştıklarını kaydetti.

BİR AÇIKLAMA DA FİNLANDİYA'DAN

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Türkiye ile NATO hakkında yapılan görüşmelerin devam edeceğini açıkladı.