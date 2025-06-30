Birleşik Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı David Lammy, ilk kez Türkiye'ye resmi ziyarette bulunarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ankara'da bir araya geldi.

"GÖRÜŞME SIKLIĞI DA TÜRKİYE'YLE BİRLEŞİK KRALLIK ARASINDAKİ SIKI İŞ BİRLİĞİNİ GÖSTERİYOR"

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan David Lammy 12 aylık görev süresi boyunca Bakan Fidan ile her ay görüştüklerini vurgulayarak, "Çoğu kez ayda birkaç kez temaslarda bulunduk. İşte bu görüşme sıklığı da Türkiye'yle Birleşik Krallık arasındaki sıkı iş birliğini gösteriyor. Daha muhalefetteyken Sayın Hakan Fidan benimle bir araya gelmişti ve Dışişleri Bakanı olarak göreve geldiğimde iki ülke arasındaki yakın iş birliği, yakın çalışma ilişkisini bir kez daha pekiştirme fırsatı bulduk. Çok güçlü kültürel, halklar arası bağlarımız var. Bu yıl çok büyük ihtimalle 5 milyon vatandaşımız bu dünyanın en güzel ülkelerinden biri olan ülkenize gelip vakit geçirecek, Türk misafirperverliğini yaşayacak. Aynı şekilde Birleşik Krallık'a gelen pek çok vatandaşınız var. Kimileri okul için bazıları aileleri ziyaret etmek için aslında bu vesileyle Dışişleri Bakanı olarak ben çok şanslı ve ayrıcalıklıyım. Temsil ettiğim bölgede de çok uzun bir geçmişe dayanan Türkçe konuşan topluluklar yaşıyor" dedi.

Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin temelinde çok güçlü stratejik ortaklıklar var olduğuna dikkati çeken Lammy, "Bu zemin üzerinde bugün gerçekleştiğimiz iş birliklerini meydana getirebildik. Birlikte çalışarak ikili ilişkilerimizi güçlendirmek için çaba sarf ediyoruz. Ticaret anlaşması bunu daha da perçinleyecektir. Önümüzdeki haftalarda ve aylarda yürütülecek müzakereleri de bu serbest ticaret anlaşması için sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu serbest ticaret anlaşması aslında 28 milyar sterlinlik bir ticaret hacmini potansiyelinde taşıyor olacak. Türk ve Birleşik Krallık'taki iş dünyası bir araya gelecek, şirketler birlikte çalışacaklar ve iş dünyası alanında da güçlü işbirliğimizin bir göstergesi, aynı zamanda halklarımız arasındaki güçlü ilişkinin de bir göstergesi olacak" diye konuştu.

Gerçekleştirilen toplantının son derece sınamalarla dolu, zorlu bir politik ortamda gerçekleştiğini vurgulayan Lammy, "Türkiye'nin yürüttüğü çalışmaları takdirle karşıladığımızı ifade etmek istiyorum. Özellikle Ukrayna-Rusya savaşında barışı tesis etmek için Rusya'nın saldırılarını durdurmak için çok önemli çabalar sarf ettiler. Karadeniz bölgesinde barışı tesis edebilmek için ateşkese ulaşabilmek için uzun süredir beklediğimiz ateşkesi gerçekleştirebilmek için çok büyük çabalar sarf ettiler. 1 milyonun üzerinde Rus asker hayatını kaybetti bu süreçte. Ne yazık ki Ukrayna'nın enerji tedarikine ve sivillere yönelik saldırılara da tanık olduk" ifadelerine yer verdi.

Görüşmede İsrail'in saldırılarının da masaya yatırıldığını aktaran Lammy, "Gazze'yle ilgili yürüttüğümüz çalışmalar çerçevesinde buradaki insanlık krizinin hafifletilmesi, Filistin halkı için iki devletli çözümün getirilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Aynı zamanda Suriye de gündemimiz içinde yer aldı. Türkiye'yle bu bağlamda da çok yakın bir iş birliği içerisindeyiz" dedi.

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