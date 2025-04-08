Ankara'yı karşılarına almak istemiyorlar! Batı'dan Suriye için Türkiye ve İsrail iddiası

Geçtiğimiz hafta İsrail, Suriye'de Hama ve T4 hava üsleri de dahil olmak üzere askeri tesisleri hedef almıştı. Bu saldırılar Şam yönetiminin Türkiye'ye T4 üssünü devredeceği iddiaları sonrası gerçekleşmişti. İsrail'in Türkiye'nin Suriye'deki varlığından rahatsız olduğu değerlendirmesi yapılmıştı. Şimdiyse Türkiye ve İsrail'in, çatışmasızlık hattı oluşturacağı iddia edildi.

"SURİYE'DE BİR ÇATIŞMAZLIK HATTI OLUŞTURULACAK" İDDİASI

Birleşik Krallık merkezli Middle East Eye konuşan Batılı iki yetkili Türkiye ve İsrail'in Suriye'de çatışmasızlık hattı oluşturacağını iddia etti. Buna göre, Türkiye ve İsrail, olası bir yanlış anlamayı ve çatışmayı önlemek amacıyla Suriye'de bir çatışmazlık hattı kurulması konusunda görüştü.

Yetkililere göre, 'Gazze kasabı' Binyamin Netanyahu, hava saldırılarının ardından Türkiye ile çatışmasızlık anlaşmasına varılması konusunda ilerleme kaydedildiğine inanıyor. Müzakereler ise sürüyor.

Netanyahu ayrıca İsrail'in, Türk varlığı da dahil olmak üzere güney Suriye'nin tamamen silahsızlandırılması konusunda ısrar etmeye devam ediyor.

AYRI BİR KAYNAK DA DOĞRULADI

Çatışmazlık hattı oluşturulmasına dair görüşmelerde bulunulduğu iddialarını Türkiye-İsrail gerginliğine yakın ayrı bir kaynak da doğruladı. Ayrıca İsrail'in, Hama ve Palmira'da Türk askeri üslerini kabul etmesinin muhtemel olduğunu da söyledi.

BAKAN FİDAN UYARMIŞTI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bir geçen hafta verdiği mülakatta Türkiye'nin İsrail ile Suriye'de karşı karşıya gelmek istemediğini söylemişti.

Üst düzey İsrailli bir yetkili de fidan ile aynı sözleri kullanmıştı.

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