AA'nın Twitter'daki @anadoluajansi hesabı üzerinden düzenlenen ankete 24 saat içerisinde 50 bin 155 kişi katıldı.

Saat 01.00'de sona eren ankette "Sizce Türkiye İsveç'in NATO üyeliğini desteklemeli mi?" sorusuna katılımcıların yüzde 7,5'i "evet" derken, yüzde 92,5'i ise "hayır" yanıtını verdi.

Anket sonuçları, AA tarafından İsveç makamlarıyla paylaşılacak.

BAŞKAN ERDOĞAN, TÜRKİYE'NİN İSVEÇ'İ DESTEKLEMEYECEĞİNİ DUYURDU

Kabine Toplantısı'nın ardından İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını sert sözlerle eleştiren Başkan Erdoğan, İsveç'i NATO üyeliği konusunda desteklenmeyeceğini açıkladı.

Başkan Erdoğan, "Ülkemizin büyükelçiliği önünde böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenlerin NATO'ya üyelik başvuruları konusunda artık bizden herhangi bir hayırhahlık bekleyemeyecekleri açıktır." ifadelerini kullandı.