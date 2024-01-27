Ankete katılan ABD'li gençler, İsrail'in Gazze'deki soykırımın aşikar olduğunu düşünüyor

AA muhabiri, İngiliz The Economist dergisi ile YouGov araştırma şirketinin yaptığı "Filistin'de soykırım var mı?" başlıklı anketin ardından İsrail'e yöneltilen soykırım suçlamalarına ilişkin gençlerle görüştü.

ABD'de 18 yaş üstü katılımcılarla yapılan anketin sonuçları, ABD'de gençlerin İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını düşündüğünü gösterdi.

Ankette, 18-24 yaş arası gençlerin, diğer yaş gruplarına kıyasla İsrail aleyhine açılan "soykırım" davasına daha çok destek verdiği tespit edildi.

Gençlerin en az yarısı "İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığına" katıldığını ifade ederken, bu sayı genel kamuoyunda yüzde 35'lerde kaldı.

Georgetown Üniversitesinde okuyan 20 yaşındaki John Zachariah, AA'ya, "Ben durumun kitlelerin haksız ırkçı bir şekilde öldürülmesi olduğunu düşünüyorum. Bu bir soykırım." dedi.

Georgetown'da okuyan 22 yaşındaki Marina Mcphaill, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail aleyhine açılan "soykırım" davasında aldığı ihtiyati tedbir kararlarına ilişkin, soykırım suçlamalarını haklı bulduğunu belirterek, İsrail'e karşı açılan davanın "adil" olduğunu vurguladı.

"KARAR OLUMLU ANCAK YETERLİ DEĞİL"

Aynı üniversitede birinci sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Kyndall Jackson, kararın "olumlu" olduğunu ancak "yeterli olmadığını, çünkü suçlamaların sadece suçlamada kaldığını" söyledi.

Jackson karar için, "Bu, olup bitenleri düzeltmek için bir şey yapılacağı anlamına gelmiyor. Kaybolan hayatlar için bir şey yapılabileceğini sanmıyorum." dedi.

Soyadını vermek istemeyen 21 yaşındaki Georgetown öğrencisi Justin, aynı fikirde olduğunu, İsrail'in soykırım yaptığına "kesin olarak inandığını" söyledi.

"Sanırım çoğu insan Holokost'un tarihteki en kötü soykırım olduğu konusunda hemfikirdir." diyen Justin, "Ama bu, soykırım konusunda hiçbir şeyin Holokost'u gölgede bırakamayacağı anlamına gelmiyor." görüşünü paylaştı.

Justin, "Şu anda yaşananlar halen devam ediyor. Bu yüzden 40 yıl sonra bugün hiçbir şey söylemeyen kişiler bunun bir soykırım olduğunu anlayacak ancak o zaman bu konuda bir şeyler yapmak için çok geç olacak." değerlendirmesini yaptı.

"SOYKIRIM OLDUKÇA AŞİKAR"

Soyadını vermek istemeyen 21 yaşındaki bir diğer Georgetown öğrencisi Caitlin de İsrail'in soykırım yaptığının "oldukça aşikar" olduğunu söyledi.

Caitlin, İsrail'in, Cenevre Sözleşmelerinin pek çok bölümünü açıkça ihlal ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gazze'deki gazetecilerin çektiği videolarda sivillerin yaşadığı binaların bombalandığı, çocukların ayrım gözetmeksizin katledildiği, erkeklerin toplanıp soyularak yere diz çöktürüldüğü görüntüleri görüyoruz. Tüm bu insan hakları ihlalleri bütün dünyanın gözü önünde yaşanıyor ve ABD hükümeti, diğer pek çok Batılı hükümetle birlikte tüm bunlara rağmen İsrail'i finanse etmeye devam ediyor."

UAD'DE İSRAİL ALEYHİNE AÇILAN SOYKIRIM DAVASI

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine UAD'de dava açtı.

Güney Afrika, Gazze'deki durumun aciliyet teşkil etmesi sebebiyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini istedi ve tedbir talebine ilişkin duruşmalar 11-12 Ocak tarihlerinde Lahey'deki Barış Sarayı'nda yapıldı.

Divan, 26 Ocak'ta açıkladığı tedbir kararlarında, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için elinden gelen tüm önlemleri almasına, İsrail ordusunun Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesindeki fiilleri işlemesini engelleyecek önlemleri ivedilikle almasına, Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırım çağrısı yapanları önlemek, engellemek ve cezalandırmak için gereken tüm adımları atmasına, Gazze'deki Filistinlilerin karşılaştığı olumsuz yaşam koşullarını ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyulan temel hizmetlere ve insani yardımın sağlanmasını mümkün kılan acil ve etkili önlemleri almasına, Gazze'deki Filistinlilere karşı Soykırım Sözleşmesi'nin ihlalini gösteren delillerin yok edilmesini önlemek ve korunmasını sağlamak için etkili tedbirler almasına, kararın yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde, alınan tüm tedbirler hakkında Mahkeme'ye bir rapor sunmasına hükmetti.