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Dünya

Azerbaycan'da sandık çıkışı anketi açıklandı: Aliyev'den rekor oy

Azerbaycan'da sandık çıkış anketine göre, İlham Aliyev cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 93.9'unu aldı.

AA7 Şubat 2024 Çarşamba 18:36 - Güncelleme:
Azerbaycan'da sandık çıkışı anketi açıklandı: Aliyev'den rekor oy
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ABD şirketi "Oracle Advisory Group", Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçiminde sandık çıkış anketi gerçekleştirdi.

Ankete göre, mevcut cumhurbaşkanı İlham Aliyev oyların yüzde 93,9'unu alırken, Aliyev'i yüzde 1,8 oyla bağımsız aday Zahid Oruç takip etti.

Sandık çıkış anketine göre, Büyük Kuruluş Partisi Genel Başkanı Fazıl Mustafa 1,5, Bütün Azerbaycan Halk Cephesi Partisi Genel Başkanı Kudret Hasanguliyev 1,2, Milli Cephe Partisi Genel Başkanı Razi Nurullayev 0,9, Büyük Azerbaycan Partisi Genel Başkanı Elşad Musayev 0,4 ve bağımsız aday Fuat Aliyev 0,3 oy aldı.

Azerbaycanlılar, 7 yıl ülkeyi yönetecek yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitmişti.

ÖZBEKİSTAN VE BELARUS LİDERLERİ AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI ALİYEV'İ KUTLADI

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i seçimde elde ettiği başarı dolayısıyla kutladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev ve Lukaşenko, Aliyev'i arayarak seçimde elde ettiği zafer dolayısıyla kutladı ve başarı diledi.

Azerbaycanlılar, 7 yıl ülkeyi yönetecek yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitmişti.

ABD şirketi "Oracle Advisory Group", yaptığı sandık çıkış anketine göre, mevcut cumhurbaşkanı İlham Aliyev oyunun yüzde 93,9 oluğunu açıklamıştı.

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