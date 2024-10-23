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Dünya

Anlaşabildikleri tek konu... Pakistan ve Hindistan'dan yeni karar

Her konuda zıt fikirlere sahip Pakistan ve Hindistan'ın ortaklaşa yürüttüğü tek proje olan Kartarpur Koridoru'nda yeni anlaşma sağlandı. Kartarpur Koridoru Anlaşması'nın geçerlilik süresi 5 yıl daha uzatıldı.

AA23 Ekim 2024 Çarşamba 10:14 - Güncelleme:
Anlaşabildikleri tek konu... Pakistan ve Hindistan'dan yeni karar
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Pakistan ve Hindistan, Hindistan vatandaşı Sihlerin Pakistan'a vizesiz girerek Sihizm'in en önemli tapınaklarından Kartarpur Darbar Sahib'de hac yapmalarını sağlayan Kartarpur Koridoru Anlaşması'nın geçerlilik süresinin 5 yıl daha uzatılmasında anlaştı.

PAKİSTAN VE HİNDİSTAN ARASINDA ANLAŞMA SAĞLANAN TEK KONU: KARTARPUR KORİDORU

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan ve Hindistan arasında Kartarpur Koridoru Anlaşması'nın geçerlilik süresinin 5 yıl uzatılması konusunda mutabakata varıldığı bildirildi.

Açıklamada, Kartarpur Darbar Sahib'in Sih toplumunun en önemli dini mekanlarından biri olduğu hatırlatılarak, anlaşmanın Pakistan'ın barış içinde bir arada yaşamayı teşvik etme konusundaki kararlılığını gösterdiği kaydedildi.

Hindistan vatandaşı Sihlerin Pakistan'a vizesiz girerek Sihizm'in en önemli tapınaklarından Kartarpur Darbar Sahib'de hac yapmalarını sağlayan Kartarpur Koridoru, iki ülkenin ortak çalışması sonucu 2019'da 10 aylık çalışmayla tamamlanmıştı.

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