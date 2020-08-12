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Dünya

Ve ipler koptu! Hindistan jetlerini Çin'e karşı konuşlandırdı

Hindistan, Ladakh bölgesine savaş jetleri, askeri kargo uçakları ve binlerce ek birliğini Çin'e karşı konuşlandırdı. Çin ile Hindistan arasında altı ayrı askeri görüşmelerin ardından fikir birliğine varamadı.

DHA12 Ağustos 2020 Çarşamba 11:03 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 12:16
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Hindistan ve Çin arasında gerilim yeniden yükseldi. Hindistan, Ladakh bölgesine savaş jetleri, askeri kargo uçakları ve binlerce ek birliğini Çin'e karşı konuşlandırdı.

Çin ile Hindistan arasında kriz devam ediyor. Hindistan Hava Kuvvetleri'nin Ladakh sınır bölgesine ülkenin kendi üretimi olan ve 70 milimetre topa sahip savaş helikopterlerini, roketlerini ve diğer silahlarını konuşlandırdığı öğrenildi. Hindistan merkezli bir havacılık ve savunma şirketi Hindustan Aeronautics Limited (HAL), "Sınırdaki mevcut durumun ışığında, Hindistan Hava Kuvvetleri görevlerini desteklemek için kısa sürede yüksek irtifada operasyonlar için iki hafif muharebe helikopteri konuşlandırıldı" ifadelerini kullandıldı.

HİNDİSTAN-ÇİN KRİZİ

9 Ağustos'ta Hindistan ve Çin arasında yapılan komutan düzeyindeki altıncı görüşmelerde ilerleme sağlanamadı. İki tarafın birbirini Ladakh bölgesinde sınır ihlali yapmakla suçladığı Nisan 2020'den bu yana gergin olan durumu düzeltmek için ortak düzeyinde görüşmeler yapılabileceği aktarıldı. 15 Haziran'daki çatışmalarda Galwan Vadisi'nde 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti.

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