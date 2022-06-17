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Dünya

Anlaşma sağlandı! Belçika'da mesai 4 güne düştü

Belçika'daki koalisyon hükümetini oluşturan partiler, günlük iş saatlerini artırarak haftada 4 gün çalışma ve mesai saatleri dışında mesajlara ve e-postalara bakmama hakkı gibi konularda anlaşma sağladı.

AA17 Haziran 2022 Cuma 17:39 - Güncelleme:
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Hükümetin bugün üzerinde uzlaşmaya vardığı "iş gücü reformu" çalışanların haklarıyla ilgili çeşitli konularda yenilikler içeriyor.

Anlaşmayla daha önce de kabul gören ve çalışanlara iş saatlerini günlük 10 saate çıkararak haftada 4 gün çalışma imkanı veren teklif üzerinde nihai uzlaşı sağlanmış oldu.

Uzlaşılan bir diğer konu da mesai saatleri dışında çalışanların kendilerine iş yeri tarafından gönderilen e-posta ve internet mesajları gibi bildirimlere karşılık vermeme hakkı oldu.

Hükümetin iş gücü reform paketinde ayrıca istihdamın 2030'da yüzde 80'e çıkarılması hedefine yönelik bazı düzenlemeler de yer aldı.

Bu kapsamda internetten satış uygulamaları için çalışanların haklarının artırılması, çalışanların ilave eğitim hakkı, e-ticaret alanında çalışanlara gece çalışması gibi esnek mesai hakkı gibi yenilikler de reform paketinde bulunuyor.

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