Anlaşmalar Yunan'ı tutuşturdu: Türkiye bölgeye iyice yerleşiyor

Yunanistan basını, Türkiye'nin savunma sanayii alanında Avrupa ülkeleriyle geliştirdiği stratejik iş birliklerini mercek altına aldı.

İtalya'dan İngiltere'ye kadar pek çok Avrupa ülkesinin, Türkiye'nin silahlanma ve savunma projelerine aktif destek verdiğine dikkat çekilen haberlerde, özellikle insansız hava araçları (İHA), motor teknolojileri ve ortak üretim projelerinde artan iş birliğinin altı çizildi.

KOMŞUDA TÜRKİYE PANİĞİ

Türkiye'nin savunma hamlelerine Avrupa'nın büyük ilgi gösterdiği belirtilirken, bu ilginin sadece satışla sınırlı kalmadığı; teknoloji paylaşımı ve ortak geliştirme gibi alanlarda da somut adımlar atıldığına vurgu yapıldı.

Haberde, Türk savunma sanayiine ivme kazandıran bu desteklerin Yunanistan'da ciddi endişelere yol açtığı belirtildi.

Özellikle Baykar ile İtalyan Piaggio Aerospace arasında imzalanan anlaşma öne çıkarılarak, bu iş birliğinin Türkiye'nin Avrupa'daki savunma alanındaki varlığını daha da genişleteceği ifade edildi.

İngiltere ve İtalya'nın, Türkiye ile olan teknolojik ortaklıklarını derinleştirme niyetlerini açıkça ortaya koydukları da haberde yer aldı.