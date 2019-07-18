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''Anlaşmasız Brexit'te İngiltere ekonomik durgunluğa girecek''

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız bir şekilde ayrılması durumunda ülkenin ekonomik durgunluğa gireceği ve kamu borçlanmasının yıllık 30 milyar sterlin artacağı belirtildi.

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Bağımsız Bütçe Sorumluluk Ofisi (OBR), anlaşmasız Brexit'in olası etkilerine dair değerlendirmesini açıkladı.

Değerlendirmede, IMF'nin İngiliz ekonomisinin anlaşmasız Brexit durumunda 2021'de toparlanmadan önce 2020'de yüzde 2 daralacağı şeklindeki öngörüsü temel alındı.

Belirsizliğin artması ve güvenin azalmasının yatırımcıları caydıracağı, AB ile olan ticaret engellerinin de ihracatı olumsuz etkileyeceği belirtilen değerlendirmede, "Hep birlikte bunlar, ekonomiyi durgunluğa iterken, varlıkların değerleri ve sterlin keskin bir şekilde düşecek." denildi.

Bu durumun kamu borçlanmasını yıllık 30 milyar sterlin artıracağı ifade edildi.

Ayrıca Muhafazakar Parti'nin lider adaylarının "vergi indirimleri ve harcama artışları için bir dizi teklifte bulundukları, bunların uygulanması durumunda hükümet borçlanmasının onlarca milyar sterlin artacağı" vurgulandı.

OBR, "daha yıkıcı veya düzensiz bir senaryonun kamu maliyesini daha da zora sokacağı" uyarısında da bulundu.

Seçilmesi durumunda ülkenin yeni başbakanı olacak Muhafazakar Partinin en güçlü lider adayı Boris Johnson, 31 Ekim'de anlaşmasız da olsa Brexit'i gerçekleştireceklerini belirtiyor.

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