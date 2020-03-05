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Dünya

ABD Savunma Bakanı Esper, Taliban'ın yapılan anlaşmaya kısmen uyduğunu açıkladı

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Taliban'ın ABD kuvvetlerine saldırmama konusunda sözünde durduğunu ancak Afgan kuvvetlerine yönelik şiddeti azaltma noktasında sözünü tutmadığını söyledi.

AA05 Mart 2020 Perşembe 07:43 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 07:53

Bakan Esper, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile Senato Silahlı Hizmetler Komitesinde 2021 yılı savunma bütçesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Katar'ın başkenti Doha'da geçen hafta ABD ile Taliban arasında anlaşma sağlandığı halde Taliban'ın Afganistan'da saldırı düzenlemeye devam ettiğine ilişkin bir soruya yanıt veren Esper, bu anlaşmanın Afgan hükümeti ile Taliban arasındaki görüşmelerin başlamasının yolunu açmayı amaçladığını ve görüşmelerin beş gün içinde başlayacağını kaydetti.

Kabil yönetimi ile Taliban arasındaki görüşmeler konusunda "karışık sinyaller" aldıklarını belirten Esper, ABD'nin Afgan hükümetine bu süreçte askeri destek vermeye devam edeceği konusunda vaatte bulunduğunu ifade etti.

Esper, "Taliban, ABD ve koalisyon kuvvetlerine saldırmama konusunda anlaşmaya bağlı ancak Afgan kuvvetlerine yönelik şiddeti azaltmayı sürdürme konusunda değil." diye konuştu.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın Afganistanda olduğunu anlatan Esper, iki tarafın masaya oturması için tarafları bir araya getirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Son günlerdeki saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Esper son 24 saatte bazı küçük saldırıların meydana geldiğini ve ABD hava unsurlarının Afgan kuvvetlerine destek olarak bu saldırıları püskürttüğünü ifade etti.

-SUUDİ ARABİSTAN ABD'YE 113 MİLYON DOLAR UÇUŞ PARASI ÖDEDİ

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ABD'nin verdiği hava desteğinin maliyetini karşılamasına ilişkin bir soruya da yanıt veren Esper, Riyad'ın şu ana kadar ABD'ye yaptığı destek uçuşları için 113 milyon dolar ödediğini söyledi.

Esper, Suudi Arabistan'ın 38 milyon dolar daha ödeme yapacağını belirtti.

Hipersonik silahlar konusunda da değerlendirmelerde bulunan Bakan Esper, ABD'nin gelecek yıllarda özellikle Pasifik bölgesinde hipersonik silah ve araçları konuşlandırmaya başlayacağını bildirdi.

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