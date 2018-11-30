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ABD, Meksika ve Kanada lideri NAFTA'nın yerini alacak ticaret anlaşmasını imzaladı

ABD, Meksika ve Kanada liderleri Arjantin'de Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşmasının (NAFTA) yerini alacak ABD-Meksika-Kanada (USMCA) Anlaşması'nı imzaladı.

  • star.com.tr
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ABD Başkanı Donald Trump, Meksika Meksika Devlet Başkanı Pena Nieto  ve Kanada Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşmasının (NAFTA) yerini alacak ABD-Meksika-Kanada (USMCA) Anlaşması'nı G20 Zirvesi için bulundukları Arjantin'de imzaladı.

Trump, 1994'ten beri yürürlülükte olan NAFTA'nın yerine alacak ABD-Meksika-Kanada Anlaşması'nı 2 Ekim'de Beyaz Saray’da düzenlenen etkinlikle kamuoyuna duyurmuştu.
 
Yaklaşık 1,2 trilyon dolarlık ticareti ilgilendiren anlaşmayı "ABD tarihinin en önemli ticaret anlaşması" olarak niteleyen Donald Trump, anlaşmanın Amerikan tarım ve otomotiv sektörleri için "büyük bir zafer" anlamına geldiğini ifade etmişti.

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