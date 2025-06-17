ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İsrail ile İran arasındaki gerilimin arttığı dönemde, Orta Doğu bölgesine "ek kabiliyetlerin konuşlandırılması" talimatını verdiğini bildirdi.

Hegseth, X hesabından yaptığı açıklamada, hafta sonu Orta Doğu'ya ek kabiliyetlerin konuşlandırılmasını yönettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"ABD güçlerini korumak bizim en büyük önceliğimiz ve bu konuşlandırmalar bölgedeki savunma duruşumuzu güçlendirmeyi amaçlıyor."

Söz konusu mesajın, Kanada'da G7 liderlerince hazırlanan ve İsrail ile İran'a "gerilimin azaltılması" çağrısı yapması beklenen ortak bildiriyi, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzalamayacağı iddiası sonrası paylaşılması dikkati çekti.

- ORTAK AÇIKLAMADA "ANLAŞMAZLIK" İDDİASI

CNN kanalının adı açıklanmayan ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberde, Trump ile G7 liderleri arasında ortak açıklamaya ilişkin anlaşmazlık yaşandığı belirtilmişti.

Haberde, Trump'ın, G7 liderleri tarafından hazırlanan ve İsrail ile İran'a "gerilimin düşürülmesi" çağrısı yapan ortak bildiriyi imzalamayı düşünmediği aktarılmıştı.

Konuyla ilgili olarak ABD basınına bir değerlendirme yapan bir Beyaz Saray yetkilisi de Trump'ın önceliğinin "İran'ın nükleer silah sahibi olmaması" olduğunu ifade etmişti.

ABD medyasına yansıyan haberlere göre, söz konusu ortak bildiride "İsrail'in kendisi savunma hakkı olduğu" ve "İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı" maddeleri yer alıyor.

Kanada'nın Alberta bölgesinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'ne katılan ABD Başkanı Trump'ın ajandasında İsrail-İran gerilimi, Rusya-Ukrayna Savaşı ve gümrük tarifeleri gibi başlıklar bulunuyor.