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Dünya

Anlaşmazlık yüzünden çatışma çıktı: 17 ölü!

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Benue eyaletinde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce düzenlenen silahlı saldırılarda 17 kişi yaşamını yitirdi.

AA20 Ağustos 2021 Cuma 01:54 - Güncelleme: 20 Ağustos 2021 Cuma 01:56
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Ulusal basında yer alan haberlere göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce Benue eyaletine bağlı Agatu ve Kastina-Ala bölgesinde silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Saldırılarda 17 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Benue, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Eyalette en son 3 Mayıs'ta düzenlenen saldırılarda da 17 kişi hayatını kaybetmişti.

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