Dünyanın gözü burada! ABD uçağı Tayvan'da: Çin savaş uçakları bölgeye gidiyor

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin uçağı Tayvan'ın başkenti Taipei'deki Songşan Havaalanı'na iniş yaptı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi sosyal medya hesabından şu mesajları paylaştı:

Tayvan ziyaretimiz, Amerika'nın Tayvan'ın demokrasisini destekleme konusundaki sarsılmaz bağlılığını onurlandırmaktadır.

Tayvan ile yaptığımız görüşmeler, ortağımıza desteğimizi yeniden teyit ediyor ve özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesini ilerletmek de dahil olmak üzere ortak çıkarlarımızı destekliyor.

Dünyanı otokrasi ve demokrasi arasında bir seçimle karşı karşıya kaldığı bir dönemde, Amerika'nın 23 milyon nüfusu bulunan Tayvan'la dayanışması bugün her zamankinden daha önemli.

Tayvan'a kongre delegasyon ziyaretimiz 1979 tarihli Tayvan'la ilişkiler anlaşmasının rehberlik ettiği uzun süreli ABD politikası ile çelişmiyor.

JAPONYA'DAN 13 UÇAK HAVALANDI

İniş öncesinde Japonya'daki ABD askeri üssünde de 13 uçak havalandı. Uçaklardan 8'i savaş uçağı, 5'i ise tanker uçağı. Uçakların Pelosi'nin uçağına eşlik ettikleri belirtildi. Pelosi'nin güvenliğini sağlamak içinse 300 kolluk kuvveti görev yapacak.



Nancy Pelosi'yi selamlayan işaretler Tayvan'ın en yüksek gökdeleninde de görünüyor. Kulede "Tayvan'a hoş geldiniz", "teşekkür ederiz" kelimeleri yer alıyor.

UÇAKSAVAR FÜZELERİNİN KAPAKLARI KALDIRILDI

Taipei gazetesi Ziyu Shibao'nun haberine göre, Pelosi'nin ineceği Songshan Havalimanında uçaksavar füzelerin kamuflaj kapakları kaldırıldı.

ÇOK SAYIDA DEVLET KURUMUNUN SİTESİ ÇÖKTÜ

Tayvan'a ait çoğu devlet kurumunun sitesi çöktü. Siber savaş çoktan başladı yorumu yapılıyor.

ÇİN'İN SEVKİYATI GÖRÜNTÜLENDİ

Ayrıca, Çin ise Tayvan Boğazı'nın karşısında yer alan Fujian'a kıtalararası balistik füze, tank sevk ediyor. Çin, hava sahasını da Tayvan Boğazı yönünde sivil uçaklara kapatıyor. Ayrıca Çin savaş uçakları da Tayvan Boğazı bölgesinde uçuş gerçekleştiriyor.

Çin Komünist Partisi'nin yayın organı Global Times, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'nın aktif görevdeki 2 uçak gemisinin de limanlarından ayrılarak denize açıldığını bildirmişti.

Gazete, ülkenin kuzeyinde, Sarı Deniz kıyısındaki Çingdao şehrinde demirli Liaoning uçak gemisinin önceki gün, güneyde Haynan Adası'ndaki Sanya şehrinde demirli Şandong uçak gemisinin de dün limanlarından ayrıldığını aktarmıştı.

Tayvan'a daha yakın konumda bulunan Liaoning uçak gemisine "Tip 075" sınıfı bir amfibi hücum gemisinin eşlik ettiğini bildiren gazete, faaliyetin Pelosi'nin olası ziyaretine denk geldiğine dikkati çekti.

Tayvan'ın karşı kıyısındaki Fucien eyaletinde, kara yollarında hareket Çin askeri konvoylarının sıra halinde plajlardan geçen tankların görüntüleri sosyal medyada yayıldı.

Rusya'dan Pelosi'nin olası Tayvan ziyaretine ilişkin açıklamaRusya'dan Pelosi'nin olası Tayvan ziyaretine ilişkin açıklama

ABD UÇAK GEMİSİ TAYVAN'IN GÜNEYİNDE

Pelosi'nin Ada'yı ziyaret edeceği iddialarının ardından geçen hafta başında harp filosuyla Singapur'dan ayrılarak kuzeydoğu yönünde hareket ederek Güney Çin Denizi'ne gelen Ronald Reagan savaş gemisinin Tayvan'ın güneydoğusunda seyrettiği bildirilmişti.

ABD Donanma Enstitüsü'ne bağlı USNI News haber sitesi, Pasifik'teki 7. Filo'ya bağlı görev yapan geminin, dün, Filipinler'deki San Bernadino Boğazı'nı geçerek Filipinler Denizi'ne açıldığını kaydetti.

Site, gemiye, amfibi deniz piyadelerini taşıyan bir amfibi hücum gemisi Tripoli'nin eşlik ettiği bilgisini paylaştı.

TAYVAN'I ZİYARET EDECEĞİ İDDİASI GERİLİME NEDEN OLMUŞTU

Pelosi'nin gezi kapsamında Tayvan'ı ziyaret edeceğine ilişkin söylentiler, ABD-Çin ilişkilerinde gerilime sebep olmuştu.

Çin Savunma Bakanlığı, bu hafta içinde yaptığı açıklamada, Pelosi'nin ziyaretinin gerçekleşmesi halinde askeri karşılık verebileceği uyarısında bulunmuş ve "Pelosi Tayvan'ı ziyaret ederse, Çin ordusu boş durmayacak." ifadesini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı da olası ziyaretle ilgili, "Her tür olasılığa hazırlıklıyız. Eğer ABD tarafı ziyarette ısrar ederse, egemenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü korumak için güçlü ve kararlı tedbirler alacağız." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Meclis Başkanı'nın resmi internet sitesinde ziyaret programına ilişkin yayımlanan açıklamada, Singapur, Malezya, Güney Kore ve Japonya'yı kapsayan gezinin durakları arasında Tayvan'a yer verilmemişti.

NİSANDAKİ PLANLANAN ZİYARET İPTAL EDİLMİŞTİ

82 yaşındaki Pelosi'nin nisanda Tayvan'a yapmayı planladığı ziyaret, Kovid-19'a yakalandığı gerekçesiyle iptal edilmişti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, o günlerde Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin "tek Çin" ilkesinin tanımladığı "kırmızı çizginin aşılması" anlamına geleceği uyarısında bulunmuştu.

Ziyaretin gerçekleşmesi halinde Pelosi, 25 yıl aradan sonra Ada'yı ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olacak. Daha önce, 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.