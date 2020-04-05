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Dünya

Anma gününü alay konusu yaptılar: Pokemonlarını defnediyorlar

Çin'de koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenler için ülke genelinde ilan edilen “Koronavirüs Kurbanlarını Anma Günü”, Fransız televizyonunda alay konusu yapıldı. Fransız bir gazetecinin koronavirüsten hayatını kaybeden Çinliler hakkında söylediği “Pokemonlarını defnediyorlar.” sözü büyük tepki çekti.

05 Nisan 2020 Pazar 09:23 - Güncelleme: 05 Nisan 2020 Pazar 09:23
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün (corona virüs) çıkış noktası olan Çin’de hayatını kaybeden koronavirüs kurbanları için düzenlenen anma günü, Fransız BFMTV kanalında görev yapan gazeteci Emmanuel Lechypre tarafından alay konusu yapıldı.

Aksam.com.tr’nin El Cezire’den aktardığı habere göre, Çin genelinde düzenlenen 3 dakikalık saygı duruşu hakkında yapılan “Pokemonlarını defnediyorlar.” yorumu, sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki yağmuruna tutuldu.

Konuyla ilgili olarak daha sonra özür dileyen Fransız gazeteci Lechypre, “Mikrofonun açık olduğunun farkında değildim. Çok uygunsuz bir şey söylediğimi kabul ediyorum. Çok üzgünüm.” açıklamasında bulundu.

BFMTV kanalının sahibi Marc-Olivier Fogiel de tüm izleyicilerinden özür dilerken, gazeteci Lechypre’nin söz konusu uygunsuz yorumundan dolayı herhangi bir ceza alıp almayacağı soru işaretini koruyor.

Fransız gazeteci Emmanuel Lechypre’nin kovulması gerektiği konusunda yoğun bir baskı oluşturan sosyal medya kullanıcıları, “Lechypre’nin ırkçı olmasının yanı sıra ayrıca cahil olduğunu ve Pokemon karakterlerinin Çin'e değil, Japonya’ya ait olduğunu” dile getirdi.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde iki Fransız doktor, koronavirüse karşı geliştirilecek potansiyel bir aşının ilk olarak Afrika’da yaşayan insanlar üzerinden denenmesi gerektiğini öne sürmüş ve bu ırkçı fikirlerinden dolayı yoğun bir tepkiyle karşılaşmışlardı.

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