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Doğum karşıtı hareket lideri, kendisini dünyaya getirdikleri için anne babasına dava açacak

Hindistan'da rağbet görmeye başlayan doğum karşıtı harekete (antinatalizm) esprili bir ton katan 27 yaşındaki Raphael Samuel, rızasını almadan kendisini dünyaya getirdikleri için anne babasına dava açmayı planladığını duyurdu.

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'Antinatalizm' diye de bilinen ve ahlaken yanlış olduğu gerekçesiyle üremeye karşı çıkan 'doğum karşıtı hareket' için Hindistan'da yeni bir yıldız doğdu.
 
Sputnik'in haberine göre Kendini 'antinatalist' diye niteleyen Mumbai kentinden 27 yaşındaki Raphael Samuel, Facebook'ta 'Nihilanand' adında, satir tonunda bir sayfa açıp yüzlerce takipçi edindi.
 
Her gün görüntülü paylaşımlar yapan Samuel, rızasını almadan kendisini dünyaya getirdikleri için anne babasına dava açmayı planladığını duyurdu.
 

'ANNE BABALAR BENCİL: ÇOCUKLARI SIRF KENDİLERİ İÇİN YAPIYORLAR'

Anne baba mutlu olacak diye doğmak isteyip istemedikleri hiç sorulmamış çocukların saçma sapan bir dünyada zor yaşamlar sürmek zorunda kaldığını belirten genç adam, çocuk dünyaya getirmenin insan kaçırmak ve köle etmekten farksız olduğunu savundu.
 
The Print haber sitesine konuşan Samuel, ebeveynlerini 'çok sevdiğini' ve onlarla 'harika' bir ilişkisi olduğunu söyleyip "Ama onlar beni kendi mutlulukları ve sevinçleri için yaptı" diyerek şöyle devam etti:
 
"Şu ana dek şahane bir hayatım oldu, ama bir başka yaşamı okul ve kariyer bulma saçmalıklarıyla uğraşmak zorunda bırakmak için bir neden göremiyorum, hele de benden varolması için ricada bulunmamışken…"
 
Samuel, Nihilanand'da yaptığı göresel yönü ağır basan paylaşımlarda da şu sloganları öne çıkarıyor:
 
"Ebeveynler ikiyüzlüdür. İyi bir ebeveyn çocuğunu kendi istek ve ihtiyaçlarının üzerine koyar ama aslında çocuk ebeveynin istek ve ihtiyaçlarının sonucudur."
 
"Ebeveynler çocukları için neyin iyi olduğunu gerçekten biliyorlarsa neden çocuk yapıyorlar?"
 
"Çocuğu bu dünyaya gelmeye, sonra da kariyer sahibi olmaya zorlamak insan kaçırmak ve kölelik değil midir?"
 

ABD´yi yok edebilecek füzede ''her şey yolunda''

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