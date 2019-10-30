Annesinin cesedini 2,5 yıl sakladı

Temyiz mahkemesi, Hollandalı erkeğin, emeklilik sigortasına 15 bin 500 euro geri ödemesini de kararlaştırdı. Heerlen’de 66 yaşındaki bir kişi, birlikte yaşadığı 91 yaşındaki annesini 2013’te kaybetti. Aannesinin emekli maaşının kesilmesi durumunda aylık gelirinin azalacağını düşünen adam, ölümden kimseye söz etmedi.