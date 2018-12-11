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Antarktika'da 7.1 büyüklüğünde deprem

Antarktika kıtası yakınlarında 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Atlas Okyanusu'nda İngiltere'ye bağlı olan ve Antarktika yakınlarında yer alan Bristol Adası'nın 48 km kuzeyinde 7.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
 
Depremin merkez üssü ve etki alanı boyunca herhangi bir yerleşim olmadığı için can ya da mal kaybı yaşanmadı.

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