Bakan Pakdemirli Antep fıstığında rekor artış müjdesi verdi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2018 yılı Antep fıstığı rekoltesinde rekor artış yaşandığını belirterek, "2018 yılı Antep fıstığı rekoltesinin 2017'ye göre yüzde 208 artış ile 240 bin ton olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz." dedi.

Pakdemirli, AA muhabirine, 2018 yılı Antep fıstığı rekoltesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin, Antep fıstığı üretimiyle 2016 Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre dünyada ABD ve İran'ın ardından üçüncü sırada yer aldığına işaret eden Pakdemirli, 2017'de fıstık rekoltesinin 78 bin ton olarak gerçekleştiğini anımsattı.

Pakdemirli, bu yıl ise üretimin rekor düzeyde yükseleceğini öngördüklerini vurgulayarak, "Antep fıstığında rekolte tahmin çalışması Bakanlığımız ilk müdürlükleri koordinatörlüğünde Antep Fıstığı Rekolte Tespit Komisyonlarınca temmuz ayında fıstık bahçelerinde salkım sayımı yapılarak gerçekleştiriliyor. 2018 yılı Antep fıstığı rekolte tahmin çalışmaları ülkemiz üretiminin yoğun olarak yapıldığı Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Siirt ve Şanlıurfa illerinde yapıldı. Buna göre, 2018 yılı Antep fıstığı rekoltesinin, 2017'ye göre yüzde 208 artış ile 240 bin ton olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz." açıklamasında bulundu.

"Kişi başı tüketim 1,5 kilogram"

2002 yılında 2,1 milyon dekar olan Antep fıstığı üretim alanının 2017'de 3,2 milyon dekar alana yükseldiğine dikkati çeken Pakdemirli, tesis edilen yeni bahçelerin ekonomik anlamda üretime geçmesiyle üretimde ciddi artış yaşandığını bildirdi.

Pakdemirli, kişi başı Antep fıstığı tüketiminin 1,5 kilogram, yeterlilik derecesinin de yüzde 111 olduğunu aktarırken, "2018 yılı Antep fıstığı rekoltemiz ülkemiz için rekor üretimdir. 2002'de 35 bin ton olan üretimimizin o döneme göre yüzde 586 oranında artışla 240 bin ton olmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.