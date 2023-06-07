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Dünya

Antony Blinken, Prens Bin Selman'la görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, resmi ziyaret için bulunduğu Cidde'de Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la bir araya geldi.

AA7 Haziran 2023 Çarşamba 09:12 - Güncelleme:
Antony Blinken, Prens Bin Selman'la görüştü
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matt Miller, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Blinken'ın Prens bin Selman'a DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu'nun toplantısına ev sahipliği yaptığı için teşekkürlerini ilettiği aktarıldı.

Açıklamada, ikilinin Yemen dahil Orta Doğu ve ötesinde istikrar, güvenlik ve refahı ilerletme konusunda ortak bağlılıklarının bulunduğunu teyit ettiği bildirildi.

Blinken, "ikili ilişkilerin insan hakları alanındaki ilerlemelerle daha da güçleneceğine" işaret ettiği kaydedilen açıklamada, ikilinin özellikle temiz enerji ve teknolojik alanlarda ekonomik işbirliğini derinleştirmeyi görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Blinken'ın Suudi Velihat Prensi bin Selman'a ülkesinin Sudan'dan ABD vatandaşlarının tahliyesi konusunda sağladığı destek ve diplomatik müzakerelerde yürütülen ortaklık için teşekkürlerini ilettiği kaydedildi.

- BLİNKEN'DAN SUUDİ ARABİSTAN'A RESMİ ZİYARET

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Blinken'ın, 6-8 Haziran tarihlerinde Suudi Arabistan'a resmi ziyaret düzenleyeceği, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular, ekonomik ve güvenlik işbirliğini görüşeceği aktarılmıştı.

Blinken'ın 7 Temmuz'da ABD ve Körfez İşbirliği Konseyi Toplantısı'na katılacağı, 8 Temmuz'da ise Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'la birlikte DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu'nun toplantısına ev sahipliği yapacağı kaydedilmişti.

ABD'li bakanın ziyareti, ABD ve Suudi Arabistan öncülüğünde Cidde'de Sudan için yürütülen müzakereler devam ederken gerçekleşiyor.

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