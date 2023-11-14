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Dünya

Antony Blinken: Ukrayna'ya ihtiyaç duyduğu her desteği sağlayacağız

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile yaptığı görüşmede Ukrayna'da savaş alanındaki son gelişmeleri ele aldı. Blinken'ın, Ukrayna'ya, Rusya'nın saldırılarına karşı ihtiyaç duyduğu desteği sağlamak üzere ABD'nin devam eden çalışmalarını aktardığı kaydedildi.

AA14 Kasım 2023 Salı 09:57 - Güncelleme:
Antony Blinken: Ukrayna'ya ihtiyaç duyduğu her desteği sağlayacağız
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ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Blinken ile Yermak'ın Washington'da bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, ikilinin, Ukrayna'da savaş alanındaki son gelişmeler, ilave hava savunma ekipmanlarının teminine devam edilmesi ve Ukrayna'nın altyapısının Rus füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı güçlendirilmesi dahil kış hazırlıklarını ele aldığı belirtildi.

ABD'nin Ukrayna ve halkına bağlığının yinelendiği açıklamada, Blinken'ın, Ukrayna'ya, Rusya'nın saldırılarına karşı ihtiyaç duyduğu desteği sağlamak üzere ABD'nin devam eden çalışmalarını aktardığı kaydedildi.

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