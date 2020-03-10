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Dünya

AP Başkanı Sassoli, kendisini evinde karantinaya aldı

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, hafta sonunu çok sayıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğü İtalya'da geçirmesi nedeniyle, tedbiren kendini evinde karantinaya aldı.

AA10 Mart 2020 Salı 13:23 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 13:23

Koronavirüsün İtalya’da kısa sürede yayılarak, ülke genelinde topyekun karantina koşullarının uygulanmasına yol açmasının ardından Sassoli yazılı açıklama yaptı.

Sassoli, "Geçen hafta sonunu İtalya'da geçirmemden dolayı önlem olarak, başkanlık görevimi Brüksel'deki evimden yürüteceğim." dedi.

İki hafta boyunca evinde kalacağını belirten Sassoli, koronavirüs dolayısıyla herkesi sorumlu ve dikkatli olmaya çağırdı.

Fransa'nın Strazburg kentinde bu hafta yapılması planlanan Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle istisnai olarak Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılıyor.

Öte yandan AP, Kovid-19'a karşı alınan önlemler çerçevesinde 100'den fazla etkinliğin iptal edildiğini, Kovid-19'dan etkilenen ülkelere yakın zamanda ziyarette bulunan AP üyelerinin de dönüşlerinden itibaren 14 gün boyunca AP binalarına girişinin yasaklanacağını duyurmuştu.

Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) kurumu olan Avrupa Savunma Ajansı (EDA) ve AB Konseyinde de koronavirüs vakaları tespit edilmişti.

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