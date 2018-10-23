AP Başkanı Tajani: Kaşıkçı'nın nişanlısı AP'ye başvurdu

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısının AP'ye başvurduğunu belirterek, "Sadece suçluların değil, suçun emrini verenlerin de adalet önüne çıkarılacağı titiz ve bağımsız bir soruşturma çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Tajani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'in AP'ye başvurduğunu bildirdi.

Antonio Tajani, "Sadece suçluların değil, suçun emrini verenlerin de adalet önüne çıkarılacağı titiz ve bağımsız bir soruşturma çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Strazburg'da devam eden AP Genel Kurulu, bu akşam Kaşıkçı'nın öldürülmesini tartışacak.AP Başkanı Antonio Tajani, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın nişanlısının AP'ye başvurduğunu belirterek, sadece katillerin değil, emri verenlerin de yargıda hesap vermesi çağrısında bulundu.