AP, Guaido'yu Venezuela'nın 'Geçici Devlet Başkanı' olarak tanıdı

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ülkelerini kendisini Venezuela’nın geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido’yu resmen tanıma çağrısında bulundu.

AB liderlerine güçlü bir “birlik duruşu” takınmaları çağrısında bulunan AP, ülkede yeni seçim yapılıp “demokrasi yeniden tesis edilene dek” Guaido’nun Venezuela’nın tek yasal geçici devlet başkanı olarak tanınmasını istedi.

AP ayrıca AB ülkelerinde bulunan Venezuelalı diplomatların “Guaido’nun temsilcileri” olarak itibar görmelerini talep etti.

Avrupa Parlamentosu’nun 439 üyesinin karara onay verdiği belirtilirken 104 kişi aleyhte oy verdi, 88 üye ise oylamaya katılmadı.

AP’nin Avrupa Birliği’nin dış politikasını yönlendirme noktasında karar verici bir pozisyonda bulunmaması, alınan bu kararın sembolik bir düzeyde kalmasını sağlıyor.