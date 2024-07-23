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Dünya

AP: Harris, yeterli sayıda delege desteğine sahip

Associated Press (AP) haber ajansının yaptığı ankette, ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminde adaylıktan çekilip yerine önerdiği Kamala Harris'in, partisinin adayı olabilmek için yeterli sayıda Demokrat Partili delegenin desteğini aldığı görüldü.

AA23 Temmuz 2024 Salı 09:59 - Güncelleme:
AP: Harris, yeterli sayıda delege desteğine sahip
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AP'nin düzenlediği ankette, Harris'in dün gece itibarıyla mevcut parti kurallarına göre aday olabilmesi için ilk oylamada kazanması gereken 1976 delegeden çok daha fazlasının desteğine sahip olduğu ortaya çıktı.

AP tarafından ulaşılan delegelerden hiçbiri başka bir adayın ismini vermedi. Anket sonuçlarının kesin olmadığı ve sonuçların değişebileceği vurgulandı.

- DEMOKRATLAR, 7 AĞUSTOS'A KADAR ADAYLARINI BELİRLEMEYİ PLANLIYOR

Axios'un haberine göre, Demokratik Ulusal Komite (DNC) Başkanı Jamie Harrison, gazetecilere açıklamasında, "7 Ağustos tarihine kadar başkan adayımızı belirleyeceğiz." dedi.

DNC, 7 Ağustos'a kadar bir toplantı yapacak. Bu toplantıda başkan adayını belirlemek için oylama yapılacak. Sanal ortamdaki oylamaya 300'den fazla delegenin desteğini alan aday adayları dahil edilebilecek.

Başkan Biden, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için adaylıktan çekildiğini duyurmuş, yerine geçecek isim olarak da yardımcısı Kamala Harris'i işaret ederek desteğini belirtmişti.

Biden'a, Trump ile 27 Haziran'da çıktığı canlı yayın tartışmasındaki performansından sonra sağlığının bir dönem daha başkanlığa elverişli olmaması gerekçesiyle yarıştan çekilmesi için parti içinden baskı yapılıyordu.

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