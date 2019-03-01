13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3582
  • 6,0981
  • 225.446
  • 104.275
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

AP: Pakistan, esir Hintli pilotu Hindistan sınırına getirdi

Associated Press haber ajansının son dakika olarak aktardığı bilgiye göre, Pakistanlı yetkililer esir Hintli pilotu Hindistan'a teslim etmek için, iki ülke arasındaki Lahor sınır kapısına getirdi

  • star.com.tr & AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Associated Press haber ajansının son dakika olarak aktardığı bilgiye göre, Pakistanlı yetkililer esir Hintli pilotu Hindistan'a teslim etmek için, iki ülke arasındaki Lahor sınır kapısına getirdi

OLAY
 
Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başlamıştı. 
 
Yeni Delhi yönetimi, Pakistan'ı saldırıyı düzenleyen teröristleri kollamakla suçlamıştı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetmişti.
 
Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.
 
Pakistan da hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirmişti.
 
Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamamıştı.
 
Pakistan hükümeti ve ordusu, gerilimin tırmanmasını istemediklerini vurgulamıştı.
 
Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise Pakistan'ı ülkesini istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçlamıştı.
 
Türkiye, Avrupa Birliği, Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya, taraflara itidal telkin etmişti.

Amcasını öldürdü, cesedi parçalayarak İstanbul´a dağıttı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan Ardahan'da konuşuyor

Başkan Erdoğan Ardahan'da konuşuyor

'Rusya'yla vizeleri kaldırmak için adımları attık'

'Rusya'yla vizeleri kaldırmak için adımları attık'

'En Zengin 100 Türk' listesi açıklandı

'En Zengin 100 Türk' listesi açıklandı

MSB açıkladı: Celp tarihlerinde değişiklik yapıldı

MSB açıkladı: Celp tarihlerinde değişiklik yapıldı

Türkiye'nin sert tepki gösterdiği 'Bozkurt yasağı' yürürlüğe girdi

Türkiye'nin sert tepki gösterdiği 'Bozkurt yasağı' yürürlüğe girdi

ABD'den Güney Çin Denizi çıkışı

ABD'den Güney Çin Denizi çıkışı

Rusya duyurdu: S-500'ler yakında hizmete giriyor

Rusya duyurdu: S-500'ler yakında hizmete giriyor

'İnsansız hava araçlarına yeni bir alet yaptık'

'İnsansız hava araçlarına yeni bir alet yaptık'
 

POPÜLER HABERLER

Pakistan Hindistan´ı AMRAAM füzesiyle vurdu

Pakistan Hindistan´ı AMRAAM füzesiyle vurdu

Bakan Soylu: Mayıs'tan sonra kafalarını çıkaramayacak

Bakan Soylu: Mayıs'tan sonra kafalarını çıkaramayacak

Türkiye'nin Antarktika'daki ilk meteoroloji istasyonu kuruldu

Türkiye'nin Antarktika'daki ilk meteoroloji istasyonu kuruldu

ABD Donanması F-35C'lerin savaşa hazır olduğunu açıkladı

ABD Donanması F-35C'lerin savaşa hazır olduğunu açıkladı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA