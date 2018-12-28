AP, Esed'in Münbiç’e girdiğini iddia eden Reuters'ı yalanlandı Terör örgütü PKK/PYD-YPG’nin Münbiç’ten çekildiğini açıklayarak Esed rejimine bağlı güçleri bu bölgeye çağırması üzerine rejimin Münbiç’e girdiğini iddia eden Reuters, AP tarafından yalanlandı.