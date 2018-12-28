AP, Esed'in Münbiç’e girdiğini iddia eden Reuters'ı yalanlandı
Terör örgütü PKK/PYD-YPG’nin Münbiç’ten çekildiğini açıklayarak Esed rejimine bağlı güçleri bu bölgeye çağırması üzerine rejimin Münbiç’e girdiğini iddia eden Reuters, AP tarafından yalanlandı.
- TM Dijital Haber Merkezi
Terör örgütü PKK/PYD-YPG’nin Münbiç’ten çekildiğini açıklayarak Esed rejimine bağlı güçleri bu bölgeye çağırması üzerine rejimin Münbiç’e girdiğini iddia eden Reuters, AP tarafından yalanlandı.
AP, terör örgütünün sözde üst düzey bir yetkilisine dayandırdığı haberinde, Suriye rejiminin Münbiç sınırına kadar geldiğini, fakat kentin yönetimini devralmadığını aktardı.
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