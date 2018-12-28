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AP, Esed'in Münbiç’e girdiğini iddia eden Reuters'ı yalanlandı

Terör örgütü PKK/PYD-YPG’nin Münbiç’ten çekildiğini açıklayarak Esed rejimine bağlı güçleri bu bölgeye çağırması üzerine rejimin Münbiç’e girdiğini iddia eden Reuters, AP tarafından yalanlandı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Terör örgütü PKK/PYD-YPG’nin Münbiç’ten çekildiğini açıklayarak Esed rejimine bağlı güçleri bu bölgeye çağırması üzerine rejimin Münbiç’e girdiğini iddia eden Reuters, AP tarafından yalanlandı.
 
AP, terör örgütünün sözde üst düzey bir yetkilisine dayandırdığı haberinde, Suriye rejiminin Münbiç sınırına kadar geldiğini, fakat kentin yönetimini devralmadığını aktardı.
 
Ayrıntılar geliyor…

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