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AP, Suudi Arabistan'a silah ambargosu öngören karar tasarısı hazırladı

Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi nedeniyle Suudi Arabistan'a silah ambargosu uygulanmasını ve ambargonun Yemen'deki Suudi koalisyonunun tüm üyelerine yayılmasını öngören bir karar tasarısı hazırladı.

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Kaşıkçı cinayeti sonrası 1'e karşı 325 oyla kabul ettiği kararda Suudi gazetecinin öldürülmesini en sert şekilde kınayan ve Suudi Arabistan'a AB çapında silah ambargosu uygulanmasını talep eden AP parlamenterleri, ambargo konusunda somut adım attı.
 
'KOALİSYONUN TÜM ÜYELERİNE YAYILSIN'
 
Parlamenterler, hazırladıkları karar tasarısıyla Suudi Arabistan'a silah ambargosu uygulanmasını ve ambargonun Yemen'deki Suudi koalisyonunun tüm üyelerine yayılmasını istedi.
 
"AP, Suudi Arabistan, BAE ve Yemen'deki Suudi koalisyonunun diğer üyelerine silah ihracatının BM'nin yetkili makamları tarafından tespit edilen bu ülkelerin karıştığı ciddi insan hakları ihlalleri nedeniyle uygun olmadığını düşünmektedir" denen belgede, ambargoya ilişkin ortak politikaya dahil olmayan AB ülkelerine cezai önlemler uygulanmasına yönelik bir mekanizma hazırlanması da teklif edildi.
 
(Sputnik)

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