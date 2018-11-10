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AP üyesi Theocharous, istenmeyen kişi ilan edildi

Arnavutluk'un güneyindeki Ergiri şehrinde, polisle girdiği silahlı çatışmada yaşamını yitiren, Yunan azınlığa mensup Konstantinos Katsifas'ın perşembe günü düzenlenen cenaze törenine katılan Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Eleni Theocharous, ülkede 'istenmeyen kişi' ilan edildi.

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Arnavutluk'un Avrupa ve Dışişleri Bakanı Ditmir Bushati'nin Bölge Danışmanı Glevin Dervishi, gazetecilere yaptığı açıklamada, AP milletvekili Theocharous'un, Katsifas'ın cenazesine katılımı ve buradaki ifadeleri nedeniyle ülkede istenmeyen kişi ilan edilmesine yönelik karar alındığını duyurdu.

Avrupa ve Dışişleri Bakanlığının, İçişleri Bakanlığına, Theocharous'un istenmeyen kişi ilan edilmesi önerisinde bulunduğunu dile getiren Dervishi, İçişleri Bakanlığının yaptığı değerlendirmenin ardından Avrupa ve Dışişleri Bakanlığının talebi onayladığını vurguladı.

Dervishi bu kararın, Arnavutluk kurumlarının, Theocharous'un tekrarlanan aşırıcı eylemlerine karşı gerekli anayasal ve yasal tepkisi sonucunda alındığının altını çizdi.

Olay

Yunanistan'ın İkinci Dünya Savaşı'nda İtalyanlara karşı verdiği mücadelede hayatını kaybeden Yunan askerlerinin anıldığı programda, Katsifas'ın önce havaya, ardından polis memurlarına ateş ettiği belirtilmişti.

Katsifas, polisle girdiği çatışmada hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından, Yunanistan'ın Tiran Büyükelçisi Eleni Surani, iki kez Arnavutluk Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Katsifas'ın öldürülmesinin ardından Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir grup aşırı sağcı, ırkçı sloganlar eşliğinde Arnavutluk bayrağı yakmış, Arnavutluk'un Atina Büyükelçiliği önünde gösteri düzenlemişti.

Aralarında AP milletvekili Theocharous'un da yer aldığı yüzlerce Yunanistan vatandaşı, Katsifas'ın cenaze töreni için otobüslerle Arnavutluk'a gelmişti.

Ülkedeki Yunan azınlığına mensup vatandaşların ve onları temsil eden milletvekillerinin de katıldığı törende, Arnavutluk karşıtı sloganlar atılmış ve bazı Yunan sembolleri yer almıştı.

Ayrıca dün, Katsifas'ın cenaze töreninde yaşanan olaylar nedeniyle 52 Yunan vatandaşı da Arnavutluk'ta istenmeyen kişi ilan edilmişti.

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