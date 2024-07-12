AP sözcüleri ile siyasi grup temsilcileri, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenledikleri basın toplantısında, 16-18 Temmuz'da AP ve AB Komisyonu Başkanı'nı seçmek için yapılacak oylamanın da gerçekleşeceği Genel Kurul öncesi açıklamalarda bulundu.

Bir muhabirin, AP'de üçüncü büyük grup haline gelen Avrupa'nın Vatanseverleri'nin AP komitelerinde yer almasını engellemek için merkez grupların ittifak kuracağı iddialarına ilişkin sorusu kısa süreli polemiğe neden oldu.

EPP temsilcisi Pedro Lopez de Pablo iddiaları doğrulayarak aşırı sağın politika yapım sürecinde olmasını engellemek için Renew Europe ve S&D ile görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Pablo, "Seçilmiş milletvekilleri, AP başkan yardımcıları, komite başkanları ve biz, bu AP üyelerinin kurumu temsil etmesini istemiyoruz." dedi.

Bunun üzerine söz alan Avrupa'nın Vatanseverleri temsilcisi Alonso de Mendoza, bu girişimin "antidemokratik" olduğunu belirterek, "Seslerini duyurma hakkına sahip milyonlarca Avrupa vatandaşını temsil ettiğimizi hatırlatmak isterim." diye konuştu.

"Bu girişim bize karşı değil, milyonlarca Avrupa vatandaşına karşı yapılan bir girişimdir." diye konuşan Mendoza, böyle bir durumun gerçekleşmeyeceğini umduklarını aktardı.

ECR temsilcisi Michael Strauss AP'deki hiçbir grubun dışlanmaması gerektiğini savunduklarını ifade ederek, böylesi bir girişimin yaklaşık 30 milyon seçmene ayrımcılık olacağını söyledi.

Strauss, "Bize düşen görev, belirli bir çoğunluğun hoşuna gitmeyenleri dışlamak değil seçilmiş tüm temsilcilerin sesini parlamento faaliyetlerine dahil etmektir." dedi.

Yeşiller temsilcisi Simon McKeagney ise, "Aşırı sağcılar, demokrat değildir. Bu nedenle demokrasiden bahsetmek biraz zor. Onlara farklı bir şekilde yaklaşılmalıdır." sözleriyle tepki gösterdi.

- "AVRUPA'NIN VATANSEVERLERİ" GRUBU



Son yapılan AP seçimlerinde aşırı sağın güçlenmesinin ardından siyasi partiler arasında ittifaklar da şekillenmeye başlamıştı. Avusturya'nın başkenti Viyana'da 30 Haziran'da bir araya gelen aşırı sağcı ve AB karşıtı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) ve Çekya'daki Gayrimemnun Vatandaşlar Hareketi (ANO) temsilcileri, AP'de "Avrupa'nın Vatanseverleri" (Patriots for Europe) adını verdikleri ittifakın kurulduğunu duyurmuştu.

Kısa sürede Avrupalı diğer sağ partilerden destek gören ittifaka İspanyol Vox, Hollandalı Özgürlük Partisi (PVV), Belçikalı Flaman Menfaati (VB), İtalyan Lig Partisi, Fransız Ulusal Birlik (RN), Portekizli Chega ve Danimarka Halk Partisi katılmıştı.

Avrupalı aşırı sağ partilerden toplam 84 milletvekilini bir araya getiren ittifak, 8 Temmuz'da AP'de siyasi grup kurma koşullarını sağlamalarıyla resmen kurulduklarını duyurmuştu.

Fransız aşırı sağcı RN partisinin liderlerinden Jordan Bardella'nın başkanlık görevine seçildiği ittifak, AP'nin 3. büyük siyasi grubu olmuştu.

Bu gelişmenin ardından AB yanlısı merkez partilerin, Avrupa'nın Vatanseverleri ittifakı üyelerinin herhangi bir parlamento komitesine girerek politikaları etkilemesini engelleme konusunda anlaştıklarına dair iddialar basında yer bulmuştu.