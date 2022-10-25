AP'de ''tahıl koridorunun'' önemine vurgu

Wojciechowski, Cumhurbaşkanlığı İletişin Başkanlığı ile AB-Türkiye Dostluk Grubu'nun Avrupa Parlamentosu'nda (AP) düzenlediği Gıda Krizi Konferansında konuştu.

Gıda güvenliğinin siyasi gündemde en öncelikli ve kritik konular arasında yer aldığını anımsatan Wojciechowski, Ukrayna'daki durumun dünya genelinde gıda güvenliğini olumsuz etkilediğini belirtti.

Mevcut durumda Ukrayna'nın tarım ihracatı gerçekleştirebildiğini ve Ukrayna tahılının küresel pazarlara erişerek fiyatların düşmesine katkı sağladığını ifade eden Wojciechowski, bunun büyük bir başarı olduğunu vurguladı.

Wojciechowski, Ukrayna'dan tahıl ihracatının kara yoluyla "AB Dayanışma Şeritleri" ve Karadeniz'den de Türkiye'nin aracılık ettiği "Tahıl Koridoru" ile yapıldığını hatırlattı.

Ukrayna'nın bu çabalar sayesinde küresel piyasalara 20 milyon ton tarım ürünü ihraç ettiğini anlatan Wojciechowski, bunun 12,5 milyon tonunun AB yolları, 7,5 milyon tonunun da Karadeniz limanlarından gönderildiğini belirtti.

Wojciechowski, AB karayollarından sevkiyatın bütün ürünleri kapsadığını anımsatarak, "Karadeniz anlaşması sadece belirli ürünleri kapsıyor. Rusya, güvenilir bir ortak olmadığı için Karadeniz anlaşması kırılgan." değerlendirmesinde bulundu.

Tahıl Koridoru anlaşmasının yenilenmeme riski de olduğuna işaret eden Wojciechowski, "Bu çok kaygı verici bir durum. Tahıl koridoru anlaşması gıda krizini önleme çabalarının bir parçasıdır." diye konuştu.

Wojciechowski, Tahıl Koridoru anlaşması süresinin 16 Kasım'da dolacağını belirterek, bunun uzatılmasının önemini vurguladı.

"Karadeniz girişimi küresel gıda güvenliği için çok önemli." diyen Wojciechowski, bu başarı hikayesinin Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye sayesinde gerçekleştiğini vurguladı.

- AVRUPA ÇİFTÇİLERİNİN SORUNLARI

Wojciechowski, Avrupa çiftçilerinin son dönemde çeşitli sınamalar yaşadığına dikkati çekerek, "Son aylarda iklim değişikliğinin etkisini, gıda üretimindeki düşüşte gördük. Kuraklık verimi düşürdü. Enerji, hayvan yemi ve gübre fiyatları yükseldi. Yüksek fiyatlar üretim kapasitesini tehdit ediyor." diye konuştu.

"Yüksek fiyatlar nedeniyle AB çiftçileri daha az gübre alıyor." diyen Wojciechowski, çiftçilerin ürün fiyatlarının maliyetlerini karşılayamayabileceği beklentisine girdiklerini belirtti.

- "TAHIL KORİDORU EN AZ 1 YIL UZATILMALI"

Toplantıya video konferans yöntemiyle katılan Ukrayna Altyapı Bakan Yardımcısı Yuriy Vaskov da, kasımda süresi dolacak olan Tahıl Koridoru anlaşmasının birkaç ay değil en az 1 yıl uzatılması gerektiğini söyledi.

Ukrayna'nın tahıl ihracatına devam ettiğini hatırlatan Vaskov, küresel gıda güvenliğinin buna bağlı olduğunu ve ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirtti.

Vaskov, tahıl koridoruyla yapılan ihracatın yüzde 60'ının Asya ve Afrika ülkelerine yüzde 40'ının da Avrupa ülkelerine gönderildiğini vurguladı.

"Türkiye ve BM yetkilileriyle yakın iletişim halindeyiz. Karadeniz girişiminin uzatılmasına destek bekliyoruz." diyen Vaskov, bu konuda müzakerelerin sürdüğüne işaret etti.

