Avrupa Parlamentosu'nda (AP) İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin ilk kez "soykırım" olarak adlandırıldığı oturumda konuşan milletvekilleri, Avrupa Birliği'ni (AB) soykırımın suç ortağı olmakla itham ederken, İsrail ile tüm ilişkinin kesilmesi çağrılarını yineledi.

AB'nin 720 sandalyeli yasama organı AP'nin, Strazburg'daki binasında yapılan Genel Kurul oturumunda İsrail'in Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana sivilleri hedef alan saldırıları ve ablukasının "soykırım" olarak tanımlandığı oturum düzenlendi.

AP'deki siyasi partilerden, 46 sandalyeli Sol grubun önerisiyle AP'nin gündemine alınan "Gazze'deki soykırımı durdurmak: AB yaptırımlarının zamanı geldi" başlıklı oturuma AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da katıldı.

Açılış konuşmalarını Sol grubun Başkanı Fransız milletvekili Manon Aubry ve ardından Kallas yaptı.

Aubry, konuşmasında Kallas'ı hedef alarak, "Soykırım, soykırım, soykırım. Bunu tekrarlıyorum çünkü Gazze'de 18 ay süren katliamlara rağmen, bu terimi kullanmayı kasıtlı olarak reddediyorsunuz." dedi.

"18 ay yıkım ve öldürme, 18 ay kıtlık, İsrail hükümetinin Gazze halkına yönelik soykırımı sistematik bir şekilde örgütlediği 18 ay." ifadesini kullanan Aubry, "Korumak, yaptırım uygulamak ve suç ortaklığınızı sonlandırmak için harekete geçmeliyiz." diye konuştu.

Sol grubun mensubu Filistin asıllı Fransız milletvekili Rima Hassan'ın Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Madleen gemisindeyken İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonularak gözaltında tutulduğu sırada AB'nin İsrail'e serbest bırakması için herhangi bir çağrıda bulunmadığını vurgulayan Aubry, "AB ve Avrupa liderleri doğrudan soykırıma ortaktır." ifadesini kullandı.

Aubry, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hakkındaki tutuklama emrine rağmen AB üyesi bir ülkeye (Macaristan) giriş yapabildiğine, İsrail'in askeri-endüstriyel kompleksinin AB'nin araştırma programı Horizon Europe'tan yararlandığına dikkati çekti.

- YAPTIRIM TALEBİ

Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya yönelik 17 yaptırım paketi kabul edilirken, İsrail'e karşı eyleme geçilmediğinin altını çizen Aubry, 23 Haziran'da yapılacak AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ilk kez Tel Aviv'e yönelik de yaptırımların bir ihtimal haline geldiğini anımsattı.

Aubry, AB'nin İsrail ile Ortaklık Anlaşması'nı askıya almasının Avrupa sokaklarında protestolara katılan on binlerin talebi olduğunu kaydetti.

AB, Hollanda'nın teklifi üzerine 20 Mayıs'ta İsrail'e ticari ayrıcalıklar tanıyan Ortaklık Anlaşması'nı, 2. maddesinde yer alan insan haklarına ve uluslararası hukuka uyma yükümlülüğü çerçevesinde inceleme kararı almıştı.

Kallas, 23 Haziran'da yapılacak AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda incelemenin sonucunu açıklayacak.