İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Haziran 2023 Salı / 18 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    21,2864
  • EURO
    22,9942
  • ALTIN
    1341.77
  • BIST100
    5372.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

AP'de Türkiye raporu görüşüldü

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) 2022 Türkiye Raporu, parlamentonun Dış İlişkiler Komitesi'nde ele alındı.

AA5 Haziran 2023 Pazartesi 17:30 - Güncelleme:
AP'de Türkiye raporu görüşüldü
ABONE OL

David McAllister başkanlığında toplanan milletvekilleri, İspanyol milletvekili ve raportör Nacho Sanchez Amor tarafından hazırlanan taslak raporla ilgili görüşlerini dile getirdi.

Ayrıca Türkiye'de yapılan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin ardından genel olarak Avrupa Birliği (AB) -Türkiye ilişkileri hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Komite toplantısında AB Komisyonu ile AB Dış İlişkiler Servisi yetkililerinin AB-Türkiye ilişkileri hakkındaki görüşleri de dinlendi.

AP'nin 2022 Türkiye Raporu'nun nisan ayında açıklanması bekleniyordu. Ancak Türkiye'de mayıs ayında yapılan seçimler nedeniyle raporun açıklanması ertelenmişti.

Taslak raporun son halini aldıktan sonra komitede oylanarak kabul edilmesi, ardından bu yaz AP Genel Kuruluna gelmesi ve burada da oylanması bekleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.