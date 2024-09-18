AP'de yaylım ateşi: Avrupa daha ne kadar Kasap Netanyahu'yu desteklemeye devam edecek?

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 348. gününde sürüyor.

AP'NİN YENİ MİLLETVEKİLLERİ, GAZZE'DEKİ DURUM NEDENİYLE İSRAİL VE AB'Yİ SERT ŞEKİLDE ELEŞTİRDİ

Avrupa Parlamentosu'na (AP) seçilen yeni milletvekilleri, Avrupa Birliği'nin (AB) Gazze'ye yönelik politikasının çifte standart temelinde şekillendiğini, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını durdurmak için sert yaptırımlar uygulanması gerektiğini bildirdi.

6-9 Haziran'da yapılan seçimlerin ardından yeni yasama dönemine başlayan AP'de, Gazze'deki durumun ele alındığı oturum düzenlendi.

Oturumda söz alan birçok milletvekilinin, AB'nin İsrail politikasını taraflı bulması, İsrail'in Gazze'deki eylemlerini "soykırım" olarak nitelendirmesi, Binyamin Netanyahu hükümetine yaptırım uygulanmasını savunması dikkati çekti.

AP'ye ilk kez bu seçimle giren, Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı Grubundan İrlandalı milletvekili Aodhan O Riordain, "Bu, bu salondaki ilk konuşmam ve ilk sözlerimin şunlar olmasını istedim. Gazze'de olanlar tam bir insani felaketten başka bir şey değil. 41 bin Filistinli öldürüldü. Gazze moloz yığınına döndü. 2 milyon Gazzeli aç bırakılıyor, elektriksiz, temiz susuz, kanalizasyon sistemi olmadan veya tam işlevli hastane olmadan yaşıyor. AB'nin bu krize verdiği yanıt tamamen yetersiz ve kabul edilemezdi. Ben bu nedenle Ursula von der Leyen'in AB Komisyonu Başkanı olarak kalmasına karşıt oy kullandım." diye konuştu.

O Riordain, AB'nin İsrail'i durdurmak için yapabileceği şeylerin ortaklık anlaşmasını iptal etmek, savaş ve soykırım suçlarının faillerini sorumlu kılmak ve en önemlisi İsrail hükümetine karşı yaptırım uygulamak olduğunu vurguladı.

- NETANYAHU'YA "KASAP" NİTELEMESİ



Yeşiller grubundan İspanyol milletvekili Jaume Asens Llodra, "Avrupa daha ne kadar Bay Kasap Netanyahu'yu desteklemeye devam edecek?" ifadesini kullandı.

"Uluslararası toplum daha ne kadar tahammül edecek? Uluslararası Adalet Divanı'nın, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararlarını ne kadar daha görmezden gelecekler? Daha kaç ölüme ihtiyacımız var?" sorularını yönelten Llodra, "Buraya gelip bu ölüler için ağlamak ve buna izin veren silahları sağlamaya devam etmek suç teşkil eden bir ikiyüzlülüktür. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e yaptırım uygulamak ve Netanyahu'ya uygulamamak ikiyüzlülüktür. Mağdurlar Ukraynalı veya Filistinli olmalarına bakılmaksızın aynı değerdedir." değerlendirmesinde bulundu.

- GAZZE'DEKİ SİVİL KAYIPLARA İLİŞKİN FOTOĞRAFLARI GÖSTERMESİ ENGELLENDİ



Yeşiller Grubundan İspanyol milletvekili Ana Miranda Paz, kürsüye çıktığında, Gazze'deki sivil kayıplara ilişkin fotoğraflar göstermek istedi ancak oturum başkanı tarafından engellendi.

Yanıt olarak, "Bunlar sembol ya da başka bir şey değil. Bunlar gerçekler." diyen Paz, "Eğer fotoğrafların kendisine bakmak istemiyorsanız, sorun yok ancak 41 binden fazla insanın öldürüldüğü bir gerçek." diye konuştu.

Paz, şöyle devam etti:

"İsrail uluslararası hukuku ihlal ediyor. Yapmamız gereken çok açık, AB-İsrail ortaklık anlaşmasını askıya almalıyız. Silah ambargosu uygulamalıyız. AB'deki tüm ülkeler diplomatik ilişkileri kesmeli. Barıştan bahsettiğimizde, soykırımdan veya cinayetten de bahsedemeyiz. Soykırıma 'hayır' diyoruz. Bu yüzden bu soykırım yaşanırken oturup izleyen bu AB Komisyonu'na karşı oy kullandık."

- KEFİYESİYLE KÜRSÜYE ÇIKMASINA İZİN VERİLMEDİ



Sol gruptan, Filistin asıllı Fransız milletvekili Rima Hassan, kürsüye omzundaki kefiyesiyle çıkmak istedi ancak buna izin verilmedi.

Hassan, Filistin topraklarında "soykırım" yaşandığını, AB'nin yaptırımlarıyla İsrail'e baskı kurabileceğini belirterek, "Dört nesildir ailem bu durumda. Sorumluluklarımızı yerine getirmeden önce kaç nesil daha aynı şeyi yaşamak zorunda kalacak?" sorusunu yöneltti.

- "SOYKIRIM" NİTELEMESİ



AP'nin hem yeni hem de eski milletvekillerinden birçoğu İsrail'in Gazze'deki eylemlerini "soykırım" olarak niteledi.

Bunlardan Sol gruptan İrlandalı milletvekili Lynn Boylan, şunları kaydetti:

"Gazze'deki savaş 7 Ekim'de başlamadı. İsrail uluslararası hukuku defalarca çiğnedi ve yıllarca hiçbir sonuç doğurmayan savaş suçları işledi. Eğer AB gerçekten hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına inansaydı, AB-İsrail ortaklık anlaşması çoktan iptal edilmiş olurdu. Hızlı ve sert yaptırımlar olurdu. Ancak ne yazık ki, konu İsrail olduğunda AB'nin çifte standartları norm haline geldi. Ancak, şu anda Gazze'de tanık olduğumuz barbarlık eylemleri akıl almaz boyutta ve soykırım evlerimize canlı olarak aktarılıyor."

Sol gruptan Belçikalı milletvekili Marc Botenga da "Orada gerçekleşen soykırım, Batı'nın bu etkili desteği olmadan mümkün olamazdı. Bu, Batılı ülkelerin desteğiyle İsrail tarafından işlenen bir soykırımdır." ifadelerini kullandı.

Botenga, "Akşam eve döndüğünüzde çocuklarınızın gözlerinin içine nasıl bakabiliyorsunuz? Onlara nasıl temiz bir vicdanla 'iyi geceler' diyebiliyorsunuz? Bunu anlayamıyorum." diye konuştu.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

06:57 İsrail ordusunun Gazze şehrinde bir eve düzenlediği hava saldırısı sonucu 2 Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

00:30 Avrupa Parlamentosu'na (AP) seçilen yeni milletvekilleri, Avrupa Birliği'nin (AB) Gazze'ye yönelik politikasının çifte standart temelinde şekillendiğini, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını durdurmak için sert yaptırımlar uygulanması gerektiğini bildirdi.

00:11 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin, "Netanyahu hükümeti uluslararası hukukun önünden kaçmak için ve üzerindeki baskıyı ortadan kaldırmak için savaşı genişletmek üzere bir tutum içerisinde. Savaşın Lübnan'dan İran'a kadar geniş bir alana yayılmasını istiyor." dedi.

00:00 Malezya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ahmad Faisal Muhamad, ülkesinin, Filistin'in sunduğu karar tasarısını desteklediğini açıklayarak BM Genel Kurulu'na bu tasarının kabul edilmesinin yanı sıra uygulanmasının sağlanması çağrısı yaptı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 41 bin 182 Filistinli öldü, 95 bin 280 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 342'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 709 askerinin öldüğünü, 4 bin 428 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 703 Filistinli hayatını kaybetti.