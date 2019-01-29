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AP'den Brexit sonrası vizesiz seyahate 'yeşil ışık'

Avrupa Parlamentosu Sivil Özgürlükler Komitesi, Brexit sonrasında AB ve İngiliz vatandaşlarına karşılıklı olarak vize muafiyeti uygulanması teklifine onay verdi.

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Avrupa Parlamentosu (AP) Sivil Özgürlükler Komitesi, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması (Brexit) sonrasında birlik ve İngiliz vatandaşlarına karşılıklı olarak vize muafiyeti uygulanmasına yönelik düzenlemeyi onayladı.

Brüksel'de bir araya gelen AP Sivil Özgürlükler Komitesi, Brexit sonrası İngiltere ve AB vatandaşlarının vize konusunu görüştü.

Toplantı sonunda yapılan oylamada, Sivil Özgürlükler Komitesi üyesi 53 milletvekili, Brexit sonrasında İngiltere ve AB arasında vatandaşlara vize uygulanmamasına yönelik düzenlemeyi oy birliğiyle onayladı.

Buna göre, Brexit'in ardından AB ve İngiltere arasındaki seyahatlerde vatandaşlar karşılıklı olarak 180 gün içinde 90 günlük vizesiz giriş imkanı bulacak.

Düzenlemenin yasalaşması için Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda oylanması ve AB Konseyinin onayı gerekiyor.

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