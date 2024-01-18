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Dünya

AP'den Gazze'de şartlı ''kalıcı ateşkes'' çağrısı

Avrupa Parlamentosu (AP), İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de 'kalıcı ateşkes' çağrısında bulunan kararı, rehinelerin serbest bırakılması ve Hamas'ın tasfiye edilmesi şartıyla kabul etti.

AA18 Ocak 2024 Perşembe 16:55 - Güncelleme:
AP'den Gazze'de şartlı ''kalıcı ateşkes'' çağrısı
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AP'nin Strazburg'da toplanan Genel Kurulunda Sosyalistlerin ve diğer sol grupların talep ettiği "kalıcı ateşkes" çağrısı, Hristiyan Demokratların ikna edilebilmesi için şartlı hale getirilirken nihai karar, 312 lehte, 131 aleyhte ve 72 çekimser oyla kabul edildi.

Saatler süren müzakerelerin ardından kabul edilen bağlayıcı niteliği bulunmayan kararda, "kalıcı ateşkes" Gazze'de tutulan tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Hamas'ın tasfiyesi şartlarına bağlandı.

Kararda ayrıca bölgede kalıcı barışın sağlanması için Kudüs'ün her iki devletin başkenti olduğu ve uluslararası hukuka saygı gösterilen "iki devletli çözüme" vurgu yapıldı.

Sembolik nitelikteki karar, AP'nin ortak tutumunu yansıttığı için önem taşıyor.

- "DAHA CESUR BİR AB'YE İHTİYACIMIZ VAR"

AP'nin İrlandalı Üyesi Grace O'Sullivan, X'te yaptığı paylaşımda, AP'nin kabul ettiği kararda Hristiyan Demokratların talepleriyle yapılan değişikliklere tepkisini, "Bugün Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısı yapan bir karar çıkarmaya çalıştık. Fakat Hristiyan Demokratların yaptığı bir değişiklikle, barışın ancak Hamas'ın ortadan kaldırılmasıyla mümkün olabileceği kabul edildi. Bu da İsrail'e katliamı istediği kadar sürdürmesi için açık çek veriyor." ifadeleriyle gösterdi.

O'Sullivan, "Bundan daha cesur bir AB'ye ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

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