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Dünya

AP'den genom düzenleme teknolojilerine yeşil ışık

Avrupa Parlamentosu (AP), bitkilerde yeni genom düzenleme teknikleri kullanımına destek verdi.

AA7 Şubat 2024 Çarşamba 19:05 - Güncelleme:
AP'den genom düzenleme teknolojilerine yeşil ışık
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Strazburg'da düzenlenen AP Genel Kurul oturumunda, bitkilerde yeni genom düzenleme teknik ve teknolojileri kullanımına izin verecek düzenleme konusunda üye ülkelerle yapılacak müzakere pozisyonu oy çokluğuyla kabul edildi.

Buna göre, sürdürülebilir ve dirençli bir gıda sistemi için bitkilerde yeni genom düzenleme tekniklerine geleneksel bitkilere benzer biçimde daha basit bir süreç uygulanacak.

İklim değişimine dayanıklı, haşerelere karşı dirençli, daha verimli veya daha az gübre ve pestisit gerektiren bitki çeşitleri geliştirilerek gıda sistemi güçlendirilecek.

Mevcut durumda genetiği değiştirilmiş organizmalarla (GDO) aynı kurallara tabii olan yeni genom düzenleme tekniklerine iki farklı kategoride şartlar getirilecek.

Doğal olarak oluşan veya geleneksel bitkilerle karşılaştırılabilir değişiklikler içeren genom teknik bitkiler, normal bitkilerle eşdeğer kabul edilerek GDO mevzuatının şartlarından muaf tutulacak.

Yeni genom düzenleme teknikleri kullanılan ancak karmaşık değişiklikler yapılan bitkiler ise daha katı kurallara tabi tutulacak.

Yeni genom düzenleme teknikleri kullanılan bitkilere ilişkin patentler ise yasaklanacak. Böylece çiftçiler ve yetiştiriciler için maliyetler ve yasal belirsizlikler azaltılacak.

Söz konusu kuralların yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkelerin ortak metin üzerinde uzlaşması gerekiyor.

  • avrupa parlamentosu
  • genom düzenleme
  • bitkiler

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