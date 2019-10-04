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AP'den İngiltere'nin Brexit teklifine ret

Avrupa Parlamentosu (AP) Brexit Yönlendirme Grubu, İngiltere'nin yeni teklifinin bir anlaşma için temel oluşturmadığını açıkladı.

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Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İngiliz hükümetinin son teklifinin AP'nin onay vereceği bir anlaşma için temel oluşturmadığını düşünüyoruz." ifadesine yer verildi. 
 
Açıklamada, teklifin gerçekten çözüme kavuşturulması gereken konuları ele almadığı belirtilirken, özellikle Hayırlı Cuma Anlaşması'nın korunması, tüm Ada'nın ekonomisi ve Ortak Pazar'ın bütünlüğünün önem taşıdığı kaydedildi. 
 
AP'nin "işlevsel ve yasal olarak uygulanabilir ciddi çözümleri" ele almaya açık olduğu aktarılan açıklamada, İngiltere'nin yeni teklifinin bu koşulları karşılamadığı ve ortak çıkarlara hizmet etmediği değerlendirmesine yer verildi. 
 
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği'ne (AB) reddedilen Brexit anlaşmasındaki tartışmalı tedbir maddesinin Kuzey İrlanda'nın 2025'e kadar Birlik ile özel ilişki içinde kalmasını öngören düzenlemeyle değiştirilmesini teklif etmişti.
 
Johnson'ın "adil ve makul taviz" şeklinde nitelediği teklifte, Kuzey İrlanda'nın dolaysıyla da tüm Birleşik Krallık'ın belirsiz bir süre ortak pazarda kalmasına yol açabilecek tedbir maddesinin kaldırılması öngörülüyor.
 
BREXIT SÜRECİ
 
İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.
 
Ancak eski Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı anlaşma, 3 kez oylanmasına karşın parlamentoda kabul görmemiş ve Brexit, olası bir anlaşmasız ayrılığı engellemek için önce 22 Mayıs'a daha sonra da 31 Ekim'e ertelenmişti.
 
İngiliz Parlamentosu, anlaşmasız bir ayrılığın önüne geçmek için Johnson'ı AB'den yeni bir erteleme istemeye mecbur bırakan bir yasayı kabul etmişti.
 
Ancak şu ana kadar bu yasaya uyacağına dair bir açıklama yapmayan Johnson, anlaşmasız da olsa 31 Ekim'de Brexit’i gerçekleştireceğini söylüyor.

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