İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Kasım 2022 Çarşamba / 29 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6318
  • EURO
    19,2311
  • ALTIN
    1041.44
  • BIST100
    4793.69
Dünya

AP'den Rusya kararı!

Avrupa Parlamentosu, Rusya'nın savaş suçu işlediğini ve terörü bir araç olarak kullandığını belirterek, Rusya'yı 'teröre sponsor devlet' ilan etti.

DHA23 Kasım 2022 Çarşamba 14:41 - Güncelleme:
AP'den Rusya kararı!
ABONE OL

Avrupa Parlamentosu'ndan yapılan açıklamada, "Parlamento, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü acımasız savaşındaki son gelişmelere ilişkin bir kararı kabul etti. Milletvekilleri, Rus güçleri ve vekilleri tarafından Ukrayna'daki sivillere karşı kasıtlı saldırılar ve vahşetlerin, sivil altyapının tahrip edilmesinin, uluslararası ve insancıl hukukun diğer ciddi ihlallerinin terör eylemleri ve savaş suçları oluşturduğunu vurgulamaktadır. Bunun ışığında Rusya, 'teröre sponsor' ve 'terörizmi araç olarak kullanan' bir devlet olarak tanındı" denildi.

ZELENSKİ: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Avrupa Parlamentosu'nun kararına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Parlamentosu'nun Rusya'yı teröre sponsor ve terör araçlarını kullanan bir devlet olarak tanıma kararını memnuniyetle karşılıyorum. Rusya, Ukrayna'da ve dünya genelinde uzun süredir devam eden terörizm politikasını sona erdirmek için her düzeyde tecrit edilmeli ve sorumlu tutulmalıdır" dedi.

  • Avrupa Parlamentosu
  • Rusya
  • terörizme destek veren devlet

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.