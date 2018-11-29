Avrupa Parlamentosu'ndan Schengen bölgesindeki sınır kontrollerine sınırlama çağrısı

AP Genel Kurulu, Schengen bölgesinde iç sınır kontrollerine ilişkin metni onayladı. AP üyeleri tarafından 241 "hayır" oyuna karşı "319" evet oyuyla kabul edilen metinde, Schengen bölgesi ülkelerinin iç sınır kontrollerini 6 ay yerine 2 aylığına uygulamaları talep edildi.

Metinde, Schengen bölgesindeki iç sınır kontrollerinin 2 yıl yerine en fazla bir yıl süreyle uygulanması çağrısı da yer aldı.

AP'nin ilgili AB bakanlarıyla müzakere pozisyonunu belirleyen metinde, iç sınır kontrollerinin serbest dolaşımı olumsuz etkilediği, bu nedenle kontrollere kamu düzeni ve iç güvenliği tehdit eden istisnai durumlarda başka çare bulunamaması halinde başvurulması gerektiği bildirildi.

AB'de düzensiz göçmen krizinin 2015'te patlak vermesinin ardından halihazırda Avusturya, Almanya, Danimarka, İsveç ve Norveç'te iç sınır kontrolleri bulunuyor.

Fransa ise terör tehdidi nedeniyle sınır kontrolü uygulayan Schengen ülkeleri arasında yer alıyor.