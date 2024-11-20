APEC Zirvesi'ne katılan başbakanlarını yerden yere vurdular: Utanç verici

Resmi Kyodo ajansının haberine göre, İşiba, oturduğu masaya Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim yaklaşırken telefonuyla meşgul oldu.

Trudeau, İbrahim ve Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi John Lee Ka-chiu ile ayrı ayrı görüşmesi sırasında Japon lider, başını telefonundan kaldırırken, oturduğu koltuktan ise ayağa kalkmadı.

İşiba'nın tavırları, APEC Zirvesi görüntülerine yansıdı.

Diğer ülke liderleri toplantı aralarında birbirleriyle ikili ve çoklu görüşmeler yaparken "sürekli koltuğunda oturmakla" itham edilen İşiba, uluslararası bir zirveyi fırsata dönüştürememekle eleştirildi.

Japonya'da sosyal medyada büyük eleştirilere yol açan bu görüntüler, "İşiba'nın kötü tavırları" şeklinde etiketlendi.

Japon liderin davranışları, "çok utanç verici" ve "Başbakan olmakla bile ilgili değil. Bu tavır bir yetişkin için düşünülemez." şeklinde yorumlandı.

Öte yandan, İşiba'nın, APEC Zirvesi açılış töreninde sergilenen dansı "kollarını kavuşturarak" izlemesi "kabalık" şeklinde nitelendirildi.

Japon Başbakan, Peru gezisinde bir mezar ziyareti sonrası yoğun trafikte kalınca APEC Zirvesi aile fotoğrafı çekimine katılamamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping dahil APEC liderlerinin aile fotoğrafında İşiba'nın yer alamaması ülkesinde yadırganmıştı.

İşiba, ülkede 27 Ekim'deki erken genel seçimin ardından Ulusal Meclis'te 11 Kasım'da yeniden başbakanlığa seçilmişti.

